В субботу, 17 октября, в 8-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Ювентус» на своем поле сыграет против «Ромы». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Нынешний сезон для туринцев начался — хуже не придумаешь. «Ювентус» уже отнюдь не напоминает команду, в которой солировал Криштиану Роналду.

И седьмое место в Серии А на текущий момент — показатель проблем команды Массимилиано Аллегри. В своем чемпионате показатели у «Старой Сеньоры» очень скромные — лишь 11 очков из 21 возможного.

Зато стартовые туры Лиги чемпионов принесли впечатляющую выездную викторию над «Мальме» (3:0) и победу над действующим победителем турнира «Челси» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

И все же, в шести последних матчах во всех турнирах туринский клуб не проигрывает. Более того, в четырех последних он победил.

«Рома»

Команда Жозе Моуриньо позиционирует себя как борец за скудетто. Вот только непонятно, хватит ли «Волкам» запала на весь сезон, да и конкуренты не дремлют.

На данный момент «Рома» занимает четвертое место. В активе у команды Моуриньо 15 набранных очков при разнице мячей 16:8.

В позапрошлом туре чемпионата «Рома» потерпела поражение в римском дерби «Лацио» (2:3). Отставание от лидера «Наполи» составляет шесть очков.

В последнем туре коллектив одолел «Эмполи» (2:0). В четырех последних матчах он потерпел лишь одно поражение и трижды победил.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.