«Ювентус»
Нынешний сезон для туринцев начался — хуже не придумаешь. «Ювентус» уже отнюдь не напоминает команду, в которой солировал Криштиану Роналду.
И седьмое место в Серии А на текущий момент — показатель проблем команды Массимилиано Аллегри. В своем чемпионате показатели у «Старой Сеньоры» очень скромные — лишь 11 очков из 21 возможного.
Зато стартовые туры Лиги чемпионов принесли впечатляющую выездную викторию над «Мальме» (3:0) и победу над действующим победителем турнира «Челси» (1:0).
И все же, в шести последних матчах во всех турнирах туринский клуб не проигрывает. Более того, в четырех последних он победил.
«Рома»
Команда Жозе Моуриньо позиционирует себя как борец за скудетто. Вот только непонятно, хватит ли «Волкам» запала на весь сезон, да и конкуренты не дремлют.
На данный момент «Рома» занимает четвертое место. В активе у команды Моуриньо 15 набранных очков при разнице мячей 16:8.
В позапрошлом туре чемпионата «Рома» потерпела поражение в римском дерби «Лацио» (2:3). Отставание от лидера «Наполи» составляет шесть очков.
В последнем туре коллектив одолел «Эмполи» (2:0). В четырех последних матчах он потерпел лишь одно поражение и трижды победил.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.