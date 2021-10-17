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    Остановит ли «Рома» подъем «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Италии, 17 октября 2021 года

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    «Ювентус» выиграл четыре прошлых матча
    В субботу, 17 октября, в 8-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Ювентус» на своем поле сыграет против «Ромы». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Октября 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Нынешний сезон для туринцев начался — хуже не придумаешь. «Ювентус» уже отнюдь не напоминает команду, в которой солировал Криштиану Роналду.

    И седьмое место в Серии А на текущий момент — показатель проблем команды Массимилиано Аллегри. В своем чемпионате показатели у «Старой Сеньоры» очень скромные — лишь 11 очков из 21 возможного.

    Зато стартовые туры Лиги чемпионов принесли впечатляющую выездную викторию над «Мальме» (3:0) и победу над действующим победителем турнира «Челси» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    И все же, в шести последних матчах во всех турнирах туринский клуб не проигрывает. Более того, в четырех последних он победил.

    «Рома»

    Команда Жозе Моуриньо позиционирует себя как борец за скудетто. Вот только непонятно, хватит ли «Волкам» запала на весь сезон, да и конкуренты не дремлют.

    На данный момент «Рома» занимает четвертое место. В активе у команды Моуриньо 15 набранных очков при разнице мячей 16:8.

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  • 07/10/2021

    • В позапрошлом туре чемпионата «Рома» потерпела поражение в римском дерби «Лацио» (2:3). Отставание от лидера «Наполи» составляет шесть очков.

    В последнем туре коллектив одолел «Эмполи» (2:0). В четырех последних матчах он потерпел лишь одно поражение и трижды победил.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Рома» подъем «Ювентуса»?
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