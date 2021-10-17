«Эвертон»
«Эвертн» после семи сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «ирисок» на данный момент 14 очков — на два меньше, чем у лидера чемпионата «Челси».
Вопреки сомнениям, которые были связаны с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера, «Эвертон» здорово начал новый сезон.
Перед паузой на матчи сборных «Эвертон» сыграл на выезде вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Эвертон» выиграл три предыдущих матча на своем поле, забив в общей сложности восемь мячей.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» тем временем набрал девять очков и находится в таблице на девятой строчке.
Команда Дэвида Мойеса мощно стартовала, набрала в четырех матчах восемь очков, но потом слегка притормозила. Но о спаде вряд ли стоит говорить.
Например, в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) «молотобойцы» вполне могли не проиграть, реализуй Марк Нобл пенальти на последних секундах.
Единственным по-настоящему неприятным моментом стало домашнее поражения от «Брентфорда». «Вест Хэм» так и не смог продавить оборону новичка лиги.
«Вест Хэм» в трех гостевых матчах АПЛ набрал семь очков и забил шесть мячей.
Прогноз и ставка
На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.61, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Вест Хэма» — за 2.91.
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В обоих случаях матчи завершились со счетом 1:0.
Скорее всего, предстоящий матч тоже не порадует большим количеством забитых мячей. В таких играх, обычно, никто не рискует.
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.94.