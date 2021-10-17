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    Сможет ли «Вест Хэм» набрать очки на поле «Эвертона»?

    «Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат Англии 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» в трех гостевых матчах АПЛ набрал семь очков и забил шесть мячей
    «Эвертон» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 16:00 мск. «Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Октября 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 16:00 Вест Хэм Вест Хэм
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    Коэффициенты на матч
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    «Эвертон»

    «Эвертн» после семи сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «ирисок» на данный момент 14 очков — на два меньше, чем у лидера чемпионата «Челси».

    Вопреки сомнениям, которые были связаны с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера, «Эвертон» здорово начал новый сезон.

    До сих пор команда Бенитеса потерпела лишь одно поражение. В гостевой встрече с «Астон Виллой» клуб из Ливерпуля пропустил три безответных мяча.

    Перед паузой на матчи сборных «Эвертон» сыграл на выезде вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    «Эвертон» выиграл три предыдущих матча на своем поле, забив в общей сложности восемь мячей.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем набрал девять очков и находится в таблице на девятой строчке.
    Команда Дэвида Мойеса мощно стартовала, набрала в четырех матчах восемь очков, но потом слегка притормозила. Но о спаде вряд ли стоит говорить.

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    • Например, в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) «молотобойцы» вполне могли не проиграть, реализуй Марк Нобл пенальти на последних секундах.

    Все прогнозы на АПЛ

    Единственным по-настоящему неприятным моментом стало домашнее поражения от «Брентфорда». «Вест Хэм» так и не смог продавить оборону новичка лиги.

    «Вест Хэм» в трех гостевых матчах АПЛ набрал семь очков и забил шесть мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.61, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Вест Хэма» — за 2.91.

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    В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В обоих случаях матчи завершились со счетом 1:0.

    Скорее всего, предстоящий матч тоже не порадует большим количеством забитых мячей. В таких играх, обычно, никто не рискует.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.94.

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    «Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Хэм» набрать очки на поле «Эвертона»?
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