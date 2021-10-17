«Эвертон» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 16:00 мск. «Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертн» после семи сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «ирисок» на данный момент 14 очков — на два меньше, чем у лидера чемпионата «Челси».

Вопреки сомнениям, которые были связаны с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера, «Эвертон» здорово начал новый сезон.

До сих пор команда Бенитеса потерпела лишь одно поражение . В гостевой встрече с «Астон Виллой» клуб из Ливерпуля пропустил три безответных мяча.

Перед паузой на матчи сборных «Эвертон» сыграл на выезде вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Эвертон» выиграл три предыдущих матча на своем поле, забив в общей сложности восемь мячей.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» тем временем набрал девять очков и находится в таблице на девятой строчке.

Команда Дэвида Мойеса мощно стартовала, набрала в четырех матчах восемь очков, но потом слегка притормозила. Но о спаде вряд ли стоит говорить.

Например, в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) «молотобойцы» вполне могли не проиграть, реализуй Марк Нобл пенальти на последних секундах.

Все прогнозы на АПЛ

Единственным по-настоящему неприятным моментом стало домашнее поражения от «Брентфорда». «Вест Хэм» так и не смог продавить оборону новичка лиги.

«Вест Хэм» в трех гостевых матчах АПЛ набрал семь очков и забил шесть мячей.

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.61, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Вест Хэма» — за 2.91.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В обоих случаях матчи завершились со счетом 1:0.

Скорее всего, предстоящий матч тоже не порадует большим количеством забитых мячей. В таких играх, обычно, никто не рискует.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.94.