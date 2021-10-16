«Айнтрахт» сыграет на своем поле против «Герты» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября во Франкфурте, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» после семи сыгранных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент в его активе лишь восемь очков.

Перед паузой на матчи сборных команда Оливера Гласнера то, о чем многим остается только мечтать. «Айнтрахт» выиграл у «Баварии» (2:1). В Мюнхене . Сложно сказать, как им это удалось, но результат на табло.

А перед этим у клуба из Франкфурта была невероятная серия из пяти матчей, которые завершились вничью. В четырех случаях со счетом 1:1.

В Лиге Европы «Айнтрахт» в двух матчах набрал четыре очка. После ничьей с «Фенербахче» была победа над «Антверпеном».

Все предыдущие домашние матчи «Айнтрахта» в этом сезоне завершились вничью .

«Герта»

«Герта» тем временем набрала шесть очков и находится рядом с «Айнтрахтом», на 14-й строчке.

Перед паузой берлинский клуб провел два неудачных матча. Сначала «Герта» попала под «Лейпциг» (0:6), а потом было поражение от «Фрайбурга» (1:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

Пока что команда Паля Дардаи смогла набрать очки только в матчах с «Бохумом» и «Гройтер Фюрт», которые перед этим сезоном вернулись в первую Бундеслигу.

«Герта» в четырех гостевых матчах пропустила 15 очков .

Прогноз и ставка

На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Герты» — за 4.70.

Похоже, у «Герты» с ее проблемами в обороне не очень много шансов даже на ничью. «Айнтрахт» даже в матче против «Баварии» выглядел очень организованно. Так что тут надо ставить на хозяев.

Ставка — победа «Айнтрахта» с форой (-1,0) за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Айнтрахта» больше 2,0 за 2.53.