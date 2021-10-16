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    Сможет ли «Айнтрахт» разгромить «Герту»?

    «Айнтрахт» — «Герта». Прогноз (к. 2.36) и ставки на чемпионат Германии 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Герта»
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    Все предыдущие домашние матчи «Айнтрахта» в этом сезоне завершились вничью
    «Айнтрахт» сыграет на своем поле против «Герты» в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября во Франкфурте, начало — в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Октября 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» после семи сыгранных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент в его активе лишь восемь очков.

    Перед паузой на матчи сборных команда Оливера Гласнера то, о чем многим остается только мечтать. «Айнтрахт» выиграл у «Баварии» (2:1). В Мюнхене. Сложно сказать, как им это удалось, но результат на табло.

    А перед этим у клуба из Франкфурта была невероятная серия из пяти матчей, которые завершились вничью. В четырех случаях со счетом 1:1.

    В Лиге Европы «Айнтрахт» в двух матчах набрал четыре очка. После ничьей с «Фенербахче» была победа над «Антверпеном».

    Все предыдущие домашние матчи «Айнтрахта» в этом сезоне завершились вничью.

    «Герта»

    «Герта» тем временем набрала шесть очков и находится рядом с «Айнтрахтом», на 14-й строчке.

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    • Перед паузой берлинский клуб провел два неудачных матча. Сначала «Герта» попала под «Лейпциг» (0:6), а потом было поражение от «Фрайбурга» (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Пока что команда Паля Дардаи смогла набрать очки только в матчах с «Бохумом» и «Гройтер Фюрт», которые перед этим сезоном вернулись в первую Бундеслигу.

    «Герта» в четырех гостевых матчах пропустила 15 очков.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Герты» — за 4.70.

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    Похоже, у «Герты» с ее проблемами в обороне не очень много шансов даже на ничью. «Айнтрахт» даже в матче против «Баварии» выглядел очень организованно. Так что тут надо ставить на хозяев.

    Ставка — победа «Айнтрахта» с форой (-1,0) за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Айнтрахта» больше 2,0 за 2.53.

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    «Айнтрахт» — «Герта»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Айнтрахт» разгромить «Герту»?
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