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    Позволит ли «Брентфорд» остаться лидером «Челси»?

    «Брентфорд» — «Челси». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Англии 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Челси»
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    «Челси» на четыре очка опережает соперника
    «Брентфорд» сыграет на своем поле против «Челси» в восьмом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 19:30 мск. «Брентфорд» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Октября 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 19:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» после семи туров занимает седьмое место. Отставание от соперника составляет четыре очка, при этом сразу четыре клуба опережают хозяев поля только на один балл.

    В позапрошлом туре дерзкий новичок АПЛ сыграл вничью с «Ливерпулем». Сумасшедшая встреча завершилась вничью 3:3.

    «Брентфорд» до сих пор не смог набрать очки только в матче против «Брайтона» (0:1) и не проигрывает уже четыре поединка.

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    Например, у «Арсенала» команда Томаса Франка выиграла со счетом 2:0. Еще шесть очков «Брентфорд» набрал против «Вулверхэмптона» (2:0) и «Вест Хэма» (2:1).

    «Челси»

    «Челси» набрал в первых семи турах 16 очков. В турнирной таблице «синие» лидируют с отрывом в один балл от второго «Ливерпуля».

    Недавние матчи сложились для «Челси» с разным итогом. В позапрошлом туре команда Томаса Тухеля проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).

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    • А затем команда Томаса Тухеля потерпела поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов — тоже 0:1.

    Тем не менее, лондонцы ушли на международную паузу после победы над «Саутгемптоном» (3:1), благодаря чему вернулись на первую строчку.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Брентфорд» — «Челси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Брентфорд» остаться лидером «Челси»?
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