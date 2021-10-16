«Брентфорд»
«Брентфорд» после семи туров занимает седьмое место. Отставание от соперника составляет четыре очка, при этом сразу четыре клуба опережают хозяев поля только на один балл.
В позапрошлом туре дерзкий новичок АПЛ сыграл вничью с «Ливерпулем». Сумасшедшая встреча завершилась вничью 3:3.
«Брентфорд» до сих пор не смог набрать очки только в матче против «Брайтона» (0:1) и не проигрывает уже четыре поединка.
Например, у «Арсенала» команда Томаса Франка выиграла со счетом 2:0. Еще шесть очков «Брентфорд» набрал против «Вулверхэмптона» (2:0) и «Вест Хэма» (2:1).
«Челси»
«Челси» набрал в первых семи турах 16 очков. В турнирной таблице «синие» лидируют с отрывом в один балл от второго «Ливерпуля».
Недавние матчи сложились для «Челси» с разным итогом. В позапрошлом туре команда Томаса Тухеля проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).
А затем команда Томаса Тухеля потерпела поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов — тоже 0:1.
Тем не менее, лондонцы ушли на международную паузу после победы над «Саутгемптоном» (3:1), благодаря чему вернулись на первую строчку.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,60.
Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.