«Брентфорд» сыграет на своем поле против «Челси» в восьмом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 19:30 мск. «Брентфорд» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» после семи туров занимает седьмое место. Отставание от соперника составляет четыре очка, при этом сразу четыре клуба опережают хозяев поля только на один балл.

В позапрошлом туре дерзкий новичок АПЛ сыграл вничью с «Ливерпулем». Сумасшедшая встреча завершилась вничью 3:3.

«Брентфорд» до сих пор не смог набрать очки только в матче против «Брайтона» (0:1) и не проигрывает уже четыре поединка.

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Например, у «Арсенала» команда Томаса Франка выиграла со счетом 2:0. Еще шесть очков «Брентфорд» набрал против «Вулверхэмптона» (2:0) и «Вест Хэма» (2:1).

«Челси»

«Челси» набрал в первых семи турах 16 очков. В турнирной таблице «синие» лидируют с отрывом в один балл от второго «Ливерпуля».

Недавние матчи сложились для «Челси» с разным итогом. В позапрошлом туре команда Томаса Тухеля проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).

А затем команда Томаса Тухеля потерпела поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов — тоже 0:1.

Тем не менее, лондонцы ушли на международную паузу после победы над «Саутгемптоном» (3:1), благодаря чему вернулись на первую строчку.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.