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    «Эйбар» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Чемпионат Испании, 15 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Альмерия»
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    Футболист «Эйбара»
    В пятницу, 15 октября, на старте 10-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Октября 2021 года
    Эйбар
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    •  Эйбар 22:00 Альмерия Альмерия
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    «Эйбар»

    «Эйбар» прошлый сезон провел в высшем дивизионе чемпионата Испании, заняв последнее место в турнирной таблице, отстав от безопасной строки на шесть пунктов.

    Во втором по значимости дивизионе «оружейники» после 9-ти туров находятся на пятой позиции, имея в своем активе 15 баллов, четырежды победив при трех ничьих и двух фиаско.

    Коллектив уступал только на старте сезона, а затем выдал 7-матчевую беспроигрышную серию. На прошлой неделе он расписал результативную мировую с «Мирандесом» 3:3 на его поле.

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    В родных стенах «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды провел четыре поединка, выиграв в двух из них, раз сыграл вничью и раз уходил с поля поверженным.

    «Альмерия»

    «Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. Команда пробилась в плей-офф, но уже на полуфинальной стадии проиграла «Жироне».

    После девяти проведенных туров текущего первенства у «красно-белых» на счету 19 пунктов, с которыми они идут во главе турнирной таблицы. Коллектив шесть раз победил, два раза проиграл и раз сыграл вничью.

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  • 07/10/2021

    • Андалузцы в минувшем игровом дне на своем поле расписали мировую с «Лас-Пальмасом» 1:1, а перед этим они выиграли три встречи подряд с общим счетом 9:2.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Альмерия» три раза побеждала и проигрывала, а за последние десять гостевых встреч в половине из них она уступила.

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    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2014/15. И тогда в рамках Примеры они обменялись домашними викториями — 5:2 и 0:2.

    Прогноз и ставка на «Эйбар» — «Альмерия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 2.42, победа «Альмерии» — 2.96, ничья — 3.38.

    К данной встрече обе команды подходят в хорошей форме. И если даже они не поделят очки по итогам всего поединка, то в первой половине вполне могут сыграть вничью.

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    «Эйбар» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет ничейным
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