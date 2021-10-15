В пятницу, 15 октября, на старте 10-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» прошлый сезон провел в высшем дивизионе чемпионата Испании, заняв последнее место в турнирной таблице, отстав от безопасной строки на шесть пунктов.

Во втором по значимости дивизионе «оружейники» после 9-ти туров находятся на пятой позиции, имея в своем активе 15 баллов, четырежды победив при трех ничьих и двух фиаско.

Коллектив уступал только на старте сезона, а затем выдал 7-матчевую беспроигрышную серию. На прошлой неделе он расписал результативную мировую с «Мирандесом» 3:3 на его поле.

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В родных стенах «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды провел четыре поединка, выиграв в двух из них, раз сыграл вничью и раз уходил с поля поверженным.

«Альмерия»

«Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. Команда пробилась в плей-офф, но уже на полуфинальной стадии проиграла «Жироне».

После девяти проведенных туров текущего первенства у «красно-белых» на счету 19 пунктов, с которыми они идут во главе турнирной таблицы. Коллектив шесть раз победил, два раза проиграл и раз сыграл вничью.

Андалузцы в минувшем игровом дне на своем поле расписали мировую с «Лас-Пальмасом» 1:1, а перед этим они выиграли три встречи подряд с общим счетом 9:2.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Альмерия» три раза побеждала и проигрывала, а за последние десять гостевых встреч в половине из них она уступила.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2014/15. И тогда в рамках Примеры они обменялись домашними викториями — 5:2 и 0:2.

Прогноз и ставка на «Эйбар» — «Альмерия»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 2.42, победа «Альмерии» — 2.96, ничья — 3.38.

К данной встрече обе команды подходят в хорошей форме. И если даже они не поделят очки по итогам всего поединка, то в первой половине вполне могут сыграть вничью.