«Эйбар»
«Эйбар» прошлый сезон провел в высшем дивизионе чемпионата Испании, заняв последнее место в турнирной таблице, отстав от безопасной строки на шесть пунктов.
Во втором по значимости дивизионе «оружейники» после 9-ти туров находятся на пятой позиции, имея в своем активе 15 баллов, четырежды победив при трех ничьих и двух фиаско.
Коллектив уступал только на старте сезона, а затем выдал 7-матчевую беспроигрышную серию. На прошлой неделе он расписал результативную мировую с «Мирандесом» 3:3 на его поле.
В родных стенах «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды провел четыре поединка, выиграв в двух из них, раз сыграл вничью и раз уходил с поля поверженным.
«Альмерия»
«Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. Команда пробилась в плей-офф, но уже на полуфинальной стадии проиграла «Жироне».
После девяти проведенных туров текущего первенства у «красно-белых» на счету 19 пунктов, с которыми они идут во главе турнирной таблицы. Коллектив шесть раз победил, два раза проиграл и раз сыграл вничью.
Андалузцы в минувшем игровом дне на своем поле расписали мировую с «Лас-Пальмасом» 1:1, а перед этим они выиграли три встречи подряд с общим счетом 9:2.
Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Альмерия» три раза побеждала и проигрывала, а за последние десять гостевых встреч в половине из них она уступила.
Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2014/15. И тогда в рамках Примеры они обменялись домашними викториями — 5:2 и 0:2.
Прогноз и ставка на «Эйбар» — «Альмерия»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 2.42, победа «Альмерии» — 2.96, ничья — 3.38.
К данной встрече обе команды подходят в хорошей форме. И если даже они не поделят очки по итогам всего поединка, то в первой половине вполне могут сыграть вничью.