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    Молодые ирландцы добудут три очка?

    Черногория U21 — Ирландия U21. Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Черногория U21 — Ирландия U21
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    Черногория U21 сыграет на своем поле с Ирландии U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 18:30 мск. Черногория U21 — Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа F 12 Октября 2021 года
    Черногория U21
  • Подгорица
    •  Черногория U21 18:30 Ирландия U21 Ирландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа F
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    Сборная Черногории U21

    Черногорская молодежь в нынешнем отборе не балует победами. В пяти матчах команда набрала только 4 очка.

    Причем пропускает сборная Черногории U21 в среднем по два гола за матч. При этом забили черногорцы 6 мячей.

    В минувшем туре квалификации команда уступила. Шведские сверстники оказались банально сильнее и упорнее (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    С ирландской молодежкой черногорцы традиционно играют вполне успешно. Из четырех очных встреч балканцы выиграли в двух при двух мировых.

    Сборная Ирландии U21

    Молодым ирландцам не хватает стабильности, но результаты команда показывает не самые ужасные. В трех матчах отбора «айриши» добыли 7 очков.

    На текущий момент сборная Ирландии U21 занимает 3 место в своей группе. Впрочем, в случае победы в этом матче ирландцы догонят лидера Швецию.

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    • Минувший тур Ирландия U21 провела с пользой. Дома команда сумела на классе переиграть люксембуржцев (2:0).

    Ирландия U21 имеет надежные тылы. Показатели это подтверждают: в трех сыгранных матчей пропущен лишь один мяч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Ирландию U21 за 1.98, на ничью за 3.55, а на Черногорию U21 — за 3.55.

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    Черногорские оборонительные редуты никак не назовешь непроходимыми.

    Гости борются за первое место в группе, а значит, будут активно атаковать.

    Ирландская молодежка смотрится куда монолитнее черногорцев. Наши прогноз и ставка — Фора Ирландии U21 -0.75 с коэффициентом 2.23.

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    Черногория U21 — Ирландия U21: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Молодые ирландцы добудут три очка?
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