Черногория U21 сыграет на своем поле с Ирландии U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 18:30 мск. Черногория U21 — Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Черногории U21

Черногорская молодежь в нынешнем отборе не балует победами. В пяти матчах команда набрала только 4 очка.

Причем пропускает сборная Черногории U21 в среднем по два гола за матч. При этом забили черногорцы 6 мячей.

В минувшем туре квалификации команда уступила. Шведские сверстники оказались банально сильнее и упорнее (3:1).

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С ирландской молодежкой черногорцы традиционно играют вполне успешно. Из четырех очных встреч балканцы выиграли в двух при двух мировых.

Сборная Ирландии U21

Молодым ирландцам не хватает стабильности, но результаты команда показывает не самые ужасные. В трех матчах отбора «айриши» добыли 7 очков.

На текущий момент сборная Ирландии U21 занимает 3 место в своей группе. Впрочем, в случае победы в этом матче ирландцы догонят лидера Швецию.

Минувший тур Ирландия U21 провела с пользой. Дома команда сумела на классе переиграть люксембуржцев (2:0).

Ирландия U21 имеет надежные тылы. Показатели это подтверждают: в трех сыгранных матчей пропущен лишь один мяч.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Ирландию U21 за 1.98, на ничью за 3.55, а на Черногорию U21 — за 3.55.

Черногорские оборонительные редуты никак не назовешь непроходимыми.

Гости борются за первое место в группе , а значит, будут активно атаковать.

Ирландская молодежка смотрится куда монолитнее черногорцев. Наши прогноз и ставка — Фора Ирландии U21 -0.75 с коэффициентом 2.23.