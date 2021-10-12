Черногория U21

Сборная Черногории U21
Черногорская молодежь в нынешнем отборе не балует победами. В пяти матчах команда набрала только 4 очка.
Причем пропускает сборная Черногории U21 в среднем по два гола за матч. При этом забили черногорцы 6 мячей.
В минувшем туре квалификации команда уступила. Шведские сверстники оказались банально сильнее и упорнее (3:1).
С ирландской молодежкой черногорцы традиционно играют вполне успешно. Из четырех очных встреч балканцы выиграли в двух при двух мировых.
Сборная Ирландии U21
Молодым ирландцам не хватает стабильности, но результаты команда показывает не самые ужасные. В трех матчах отбора «айриши» добыли 7 очков.
На текущий момент сборная Ирландии U21 занимает 3 место в своей группе. Впрочем, в случае победы в этом матче ирландцы догонят лидера Швецию.
Минувший тур Ирландия U21 провела с пользой. Дома команда сумела на классе переиграть люксембуржцев (2:0).
Ирландия U21 имеет надежные тылы. Показатели это подтверждают: в трех сыгранных матчей пропущен лишь один мяч.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Ирландию U21 за 1.98, на ничью за 3.55, а на Черногорию U21 — за 3.55.
Черногорские оборонительные редуты никак не назовешь непроходимыми.
Ирландская молодежка смотрится куда монолитнее черногорцев. Наши прогноз и ставка — Фора Ирландии U21 -0.75 с коэффициентом 2.23.