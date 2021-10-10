Испания — Франция: счет матча 1:2, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв финальном матче Лиги наций сезона 2020/21.

Встреча, которая прошла в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:1.

«Фурия роха» вышла вперед на 64-й минуте, когда Микель Оярсабаля вошел в штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.

Спустя всего две минуты отличился Карим Бензема, блестяще пробив в дальнюю «девятку» с пределов штрафной площади.

А на 80-й минуте Тео Эрнандес сделал пас на ход Килиану Мбаппе, который избежал офсайда и спокойно пробил низом мимо испанского вратаря.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, финал Испания — Франция 1:2 Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (64'), 1:1 Карим Бензема (66'), 1:2 Килиан Мбаппе (80') Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Маркос Алонсо, Pablo Gavira (Коке, 75'), Серхио Бускетс, Родриго Эрнандес (Пабло Форнальс, 85'), Ферран Торрес (Микель Мерино, 85'), Микель Оярсабаль, Пабло Сарабия (Йереми Пино, 61') Франция: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Антуан Гризманн (Жордан Верету, 90'), Тео Эрнандес, Поль Погба, Орельен Чуаэми, Бенжамен Павар (Лео Дюбуа, 80'), Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан (Деотшанкюль Юпамекано, 43'), Жюль Кунде, Уго Льорис Предупреждения: Поль Погба (46'), Жюль Кунде (55'), Эмерик Лапорт (86'), Килиан Мбаппе (90')

Сборная Франции стала вторым в истории чемпионом Лиги наций. Первый титул завоевала команда Португалии.