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    Сохранят ли россияне ворота «сухими» в матче с Литвой?

    Литва U21 — Россия U21. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Литва U21 — Россия U21
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    Сборная России
    Молодежная сборная России на выезде сыграет против сверстников из Литвы в очередном туре отборочного турнира ЧЕ-2023. Матч группы С пройдет 12 октября на стадионе SRC Alytus (Алитус, Литва). Начало — в 18:30 по московскому времени. Литва U21 — Россия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Литва U21

    Литовская команда не сумела отобраться на ЧЕ-2021, заняв с 10 очками пятое место в группе 4, где ей противостояли Чехия, Хорватия, Шотландия, Греция и Сан-Марино.

    Помимо двух побед над Сан-Марино, литовцы сумели обыграть Грецию и сыграли вничью 0:0 с Шотландией.

    В июне этого года литовская молодежка провела контрольный матч с соседями — командой Эстонии, победив со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    Отбор к Евро-2023 Литва начала в сентябре с выездного поражения от Словакии (1:3) и домашнего от Испании (0:2), но в последнем матче дома победила Мальту (2:1).

    Россия U21

    На ЧЕ-2021 подопечные Михаила Галактионова не сумели выйти из группы, заняв третье место в квартете с Данией (0:3), Францией (0:2) и Исландией (4:1).

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    • В июне российская молодежка провела контрольные матчи с Болгарией (0:1) и Сербией (0:0).

    В отборочном турнире ЧЕ-2023 россияне в сентябре стартовали с выездного разгрома от Испании (1:4), после чего на своем поле разгромили Мальту (6:0).

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    В последнем матче российская команда на своем поле обыграла сборную Северной Ирландии благодаря единственному голу Прохина — 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу Литвы в этой встрече букмекеры дают коэффициент 13.00, на ничью в основное время — 6.20, а на победу России — 1.20.

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    Россияне с 6 очками после 3 матчей идут на втором месте, отставая от Испании (9). У Мальты, Словакии, Литвы и Северной Ирландии по 3 очка, но по разнице мячей (3-6) литовцы идут на 5-м месте.

    Литовская команда не впечатляет в этом отборе, но забила в 2 матчах из 3. Прогнозируем, что Россия победит в «верховом» матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 2.34 и ТБ 2,5 за 1.60.

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    Литва U21 — Россия U21: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Сохранят ли россияне ворота «сухими» в матче с Литвой?
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