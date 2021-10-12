Во вторник, 12 октября, в четвертом туре третьего отборочного раунда ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Японии дома сыграет против национальной команды Австралии. Начало — в 13:14 по мск. Япония — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

На предыдущем этапе квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Японии не испытала никаких проблем, заняв в своей группе первое место, выиграв все восемь игр с общей разницей 46:2.

А вот на данном этапе, где соперники уже посложнее, «самураи» не радуют своих фанов, набрав всего лишь три очка в трех играх и делят третье место еще с двумя другими командами.

В первом туре данной стадии японцы потерпели домашнее фиаско от сборной Омана со счетом 0:1, пропустив решающий гол в самом конце встречи. Затем они одержали непростую викторию в гостях над Китаем, выиграв 1:0.

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Накануне же Япония вновь уступила, потерпев выездное фиаско от Саудовской Аравии 0:1. За последние 13 официальных игр у Страны восходящего солнца только два поражения.

Австралия

Сборная Австралии также без проблем преодолела второй этап квалификации в своей зоне, став победителем группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем, выиграв все восемь встреч.

Победная серия продолжилась у «соккеруз» и на данном этапе. Они выиграли все три встречи и с саудитами делят первое место в группе, оторвавшись на шесть баллов от ближайшего преследователя.

На старте данного раунда «кенгуру» на своей территории легко разделались со сборной Китая, победив со счетом 3:0, а потом минимально в гостях обыграли Вьетнам — 1:0.

Несколько дней тому назад австралийская команда обыграла дома 3:1 Оман. К данной игре она подходит с серией из 11 викторий подряд , где восемь выигрышей были без пропущенных мячей.

Стоит отметить, что за последние десять очных встреч этих сборных австралийцы победили только раз при четырех фиаско и пяти мировых исходах.

Прогноз и ставка на Япония — Австралия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.91.

На викторию Австралии дают — 4.34, ничья оценена — в 3.32.

И хотя японцы удачно играют против австралийцев, но сейчас они пребывают не в лучшей форме, что должно позволить гостям разжиться очками.