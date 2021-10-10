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    «Бока Хуниорс» переиграет «Ланус»?

    «Бока Хуниорс» — «Ланус». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Аргентины, 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Ланус»
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    Себастьян Батталья
    «Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Ланусом» в рамках 15-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 02:15 мск. «Бока Хуниорс» — «Ланус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» сейчас находится в районе экватора турнирной таблицы чемпионата Аргентины. Команда занимает скромное для себя 9 место из 26 участников.

    Более того, у команды не складывается с реализацией. В 14 сыгранных поединках «Бока Хуниорс» забила лишь 12 мячей в ворота соперников.

    В минувшем туре «Бока Хуниорс» уступила в главном дерби страны. «Ривер Плейт» оказался сильнее (2:1).

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    Против «Лануса» «Бока Хуниорс» традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч команда выиграла три при двух поражениях.

    «Ланус»

    Эта команда в нынешнем чемпионате звезд с неба не снимает. Впрочем, 3 место на текущий момент — вполне приличная диспозиция.

    В минувшем туре «Ланус» добыл нужный для себя победный результат. Команда оставила ни с чем «Сентраль Кордобу» (2:1).

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    • Как для одного из лидеров чемпионата, у «Лануса» крайне слабая оборона. В 14 матчах команда пропустила уже 20 мячей.

    Зато с атакой у команды все в полном ажуре — 24 гола. Мало того, 10 из них на счету 41-летнего (!) форварда Хосе Санда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боку Хуниорс» за 1.80, на ничью за 3.64, а на «Ланус» — за 4.62.

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    Хозяева находятся на непривычно низкой для себя позиции, и наверняка будут стремиться ее улучшить.

    «Ланус» многовато пропускает, что и станет решающим фактором в этом поединке.

    Оборона гостей ошибается слишком часто, и едва ли справится с натиском «Боки Хуниорс». Наши прогноз и ставка — Фора «Боки Хуниорс» -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Бока Хуниорс» — «Ланус»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» переиграет «Ланус»?
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