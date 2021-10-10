«Банфилд» сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 15-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 00:00 мск. «Банфилд» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Банфилд»

«Банфилд» сейчас находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Аргентины. Команда занимает только 22 место из 26 участников.

Более того, на обе ноги хромает атака. В 14 сыгранных поединках команда забила лишь 10 мячей в ворота соперников.

В минувшем туре «Банфилд» добыл один балл. Выездная ничья с «Колоном» (0:0) не слишком улучшила турнирную ситуацию для команды.

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Против «Ривер Плейта» «Банфилд» традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч команда выиграла две при двух же поражениях.

«Ривер Плейт»

Славный клуб в нынешнем сезоне намерен не изменять себе. Лидерство по итогам 15 туров это лишь подтверждает.

В минувшем туре «Ривер Плейт» добыл суперважный для себя победный результат. А все из-за того, что была обыграна «Бока Хуниорс» (2:1) в главном дерби Аргентины.

К слову, в той встрече дубль оформил Хулиан Альварес. В 11 сыгранных матчах форвард отличился 7 раз.

Разумеется, отчетный поединок — шанс для команды упрочить лидирующие позиции. Наверняка «Ривер Плейту» это удастся.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ривер Плейт» за 2.10, на ничью за 3.35, а на «Банфилд» — за 3.60.

Хозяева слабовато атакуют, и явно не совладают с лидером чемпионата.

«Ривер Плейт» не намерен терять лидерство , а значит будет активно атаковать.

Гости смотрятся сильнее всех в лиге, что и докажут в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ривер Плейта» с коэффициентом 2.10.