ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм Мохамед СалахСалах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • 18:39
    • СКА «всухую» проиграл «Барысу»
  • 18:09
    • Молодежная сборная России назвала состав на матч с Северной Ирландией
  • 15:36
    • Азар получил травму в матче с Францией
  • 14:48
    • Артета — лучший тренер сентября в АПЛ
  • 14:27
    • Новые владельцы «Ньюкасла» хотят назначить Конте главным тренером команды
  • 14:06
    • Лапорта хотел, чтобы Месси играл за «Барселону» бесплатно
  • 13:23
    • Роналду признан лучшим игроком сентября в АПЛ
    Все новости спорта

    «Ривер Плейт» упрочит лидерство?

    «Банфилд» — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Аргентины, 10 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Банфилд» — «Ривер Плейт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франко Армани
    «Банфилд» сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 15-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 00:00 мск. «Банфилд» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Банфилд»

    «Банфилд» сейчас находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Аргентины. Команда занимает только 22 место из 26 участников.

    Более того, на обе ноги хромает атака. В 14 сыгранных поединках команда забила лишь 10 мячей в ворота соперников.

    В минувшем туре «Банфилд» добыл один балл. Выездная ничья с «Колоном» (0:0) не слишком улучшила турнирную ситуацию для команды.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Ривер Плейта» «Банфилд» традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч команда выиграла две при двух же поражениях.

    «Ривер Плейт»

    Славный клуб в нынешнем сезоне намерен не изменять себе. Лидерство по итогам 15 туров это лишь подтверждает.

    В минувшем туре «Ривер Плейт» добыл суперважный для себя победный результат. А все из-за того, что была обыграна «Бока Хуниорс» (2:1) в главном дерби Аргентины.

  • Воля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • Сборная Франции одержала гостевую победу со счетом 3:2 над командой Бельгии в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • К слову, в той встрече дубль оформил Хулиан Альварес. В 11 сыгранных матчах форвард отличился 7 раз.

    Разумеется, отчетный поединок — шанс для команды упрочить лидирующие позиции. Наверняка «Ривер Плейту» это удастся.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ривер Плейт» за 2.10, на ничью за 3.35, а на «Банфилд» — за 3.60.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева слабовато атакуют, и явно не совладают с лидером чемпионата.

    «Ривер Плейт» не намерен терять лидерство, а значит будет активно атаковать.

    Гости смотрятся сильнее всех в лиге, что и докажут в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ривер Плейта» с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Молдавия U21 — Уэльс U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Гибралтар U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Литва U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Черногория U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Греция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ирландия U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Франция U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Азербайджан U21 — Финляндия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Швейцария U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эстония U21 — Австрия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Банфилд» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» упрочит лидерство?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры