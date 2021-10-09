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    Тольяттинцы разживутся очками в Москве?

    «Спартак-2» — «Акрон». Прогноз и ставка (к. 1.84) на футбол, Чемпионат России, 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Акрон»
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    «Акрон»
    В Москве в рамках 16-го тура первой российской лиги дубль «Спартака» сыграет против «Акрона» из Тольятти. Встреча состоится 9 октября и начнется в 15:00 по мск. «Спартак-2» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак-2»

    С 25 очками «Спартак-2» идет на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. У него восемь выигрышей, один мировой результат и шесть поражений. Причем разница мячей отрицательная.

    За последние четыре игровых дня молодежь «красно-белых» смогла добыть только одну виктории и три раза она уходила поверженной в данном отрезке.

    Выигрыш был в позапрошлом туре на своем поле над «Томью» со счетом 3:1, а фиаско состоялись от «Балтики» 1:2 в родных стенах, а также от «Факела» 0:3 и «Оренбурга» 1:2 в выездных играх.

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    На своем поле «Спартак-2» проиграл трижды из восьми матчей данного розыгрыша ФНЛ, а также одержал четыре виктории и одну встречу завершил мировым исходом.

    «Акрон»

    У «Акрона» на счету находится 19 зачетных пунктов, с которыми он расположился на 19 позиции в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

    Клуб из Тольятти за всю турнирную дистанцию добыл пока пять викторий, шесть раз он уходил с поля поверженным и четыре раза делил очки со своими оппонентами.

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    • К данному поединку команда подходит с серией из трех домашних побед. В этот удачный период она нанесла поражение «Енисею» 4:1, московскому «Торпедо» и«Кубани» по 1:0.

    Только одну из семи выездных встреч текущего первенства «Акрон» смог выиграть. Еще он дважды играл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

    В минувшем сезоне «Спартак-2» в играх с «Акроном» разжился четырьмя баллами, победив 1:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Спартак-2» — «Акрон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака-2» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Акрон» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.40.

    «Акрон» к данному поединку подходит в прекрасной форме, выиграв три предыдущих матча. Считаем, что и сейчас тольяттинцы выступят удачно, как минимум не проиграв.

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    «Спартак-2» — «Акрон»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Тольяттинцы разживутся очками в Москве?
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