«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» сейчас на подъеме. Команда Сергея Юрана намеревается побороться за прямое повышение в классе.

Правда, на данный момент хабаровчане находятся на 5 месте. Впрочем, плотность в верхней части турнирной таблицы довольно высокая, и все может быстро измениться.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» потерял очки. На выезде хабаровчане не сумели переиграть одного из аутсайдеров липецкий «Металлург» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Армейцам» явно не хватает мощности для более стабильных результатов. Правда, команда уже почти месяц не знает горечи поражений.

«Балтика»

Сергею Игнашевичу сразу нужно включаться в работу, засучив рукава. Калининградцы планировали побороться за выход в РПЛ, но пока не выходит ничего.

В минувшем туре «Балтика» вновь разочаровала результатом. Команда дома не сумела одолеть «Олимп-Долгопрудный» (1:1).

Дебют Игнашевичу не удался, так еще в этом матче «Балтике» не поможет дисквалифицированный защитник Иван Остоич. Серб огреб удаление в предыдущем поединке.

Лидер атак команды Ян Казаев (6 мячей) старается, но его усилий пока хватает лишь на 13 место в турнирной таблице. Естественно, «балтийцы» в этой встрече будут настроены на положительный исход.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.16, на ничью за 2.95, а на «Балтику» — за 3.30.

Команда Юрана выдает неплохой отрезок , и на своем поле будет активно атаковать.

«Балтика» пока лишь привыкает к требованиям Игнашевича, однако постарается зацепиться за очки.

Обе команды намереваются улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.