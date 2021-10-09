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    Команда Юрана обменяется голами с «балтийцами»?

    «СКА-Хабаровск» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, ФНЛ, 9 октября 2021 года

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    Сергей Игнашевич
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2021 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Балтика Балтика
  • Калининград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
    •

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» сейчас на подъеме. Команда Сергея Юрана намеревается побороться за прямое повышение в классе.

    Правда, на данный момент хабаровчане находятся на 5 месте. Впрочем, плотность в верхней части турнирной таблицы довольно высокая, и все может быстро измениться.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» потерял очки. На выезде хабаровчане не сумели переиграть одного из аутсайдеров липецкий «Металлург» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Армейцам» явно не хватает мощности для более стабильных результатов. Правда, команда уже почти месяц не знает горечи поражений.

    «Балтика»

    Сергею Игнашевичу сразу нужно включаться в работу, засучив рукава. Калининградцы планировали побороться за выход в РПЛ, но пока не выходит ничего.

    В минувшем туре «Балтика» вновь разочаровала результатом. Команда дома не сумела одолеть «Олимп-Долгопрудный» (1:1).

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    • Дебют Игнашевичу не удался, так еще в этом матче «Балтике» не поможет дисквалифицированный защитник Иван Остоич. Серб огреб удаление в предыдущем поединке.

    Лидер атак команды Ян Казаев (6 мячей) старается, но его усилий пока хватает лишь на 13 место в турнирной таблице. Естественно, «балтийцы» в этой встрече будут настроены на положительный исход.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 2.16, на ничью за 2.95, а на «Балтику» — за 3.30.

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    Команда Юрана выдает неплохой отрезок, и на своем поле будет активно атаковать.

    «Балтика» пока лишь привыкает к требованиям Игнашевича, однако постарается зацепиться за очки.

    Обе команды намереваются улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    «СКА-Хабаровск» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Команда Юрана обменяется голами с «балтийцами»?
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