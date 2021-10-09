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    Финляндия воспользуется проблемами Украины?

    Финляндия — Украина. Прогноз (к. 3.34) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Украина
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    Сборная Украины
    Сборная Украины сыграет на выезде против Финляндии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Хельсинки, начало — в 19:00 мск. Финляндия — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 09 Октября 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 19:00 Украина Украина
  • Киев
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    Финляндия

    Сборная Финляндии находится на третьем месте в своей отборочной группе. При этом «Суоми» провели пока лишь четыре матча. При этом от Украины они отстают лишь по дополнительным показателям.

    В текущем отборе финны потерпели до сих пор лишь одно поражение. В начале прошлого месяца команда Маркку Канервы проиграла в Париже французам.

    Перед этим же у Финляндии были ничьи с Боснией и Украиной, а также победа над Казахстаном.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Финляндии не пропускала только в одном из четырех предыдущих матчей квалификации ЧМ-2022.

    Украина

    Тем временем Украина набрала пять очков и находится сейчас на втором месте. Проблема только в том, что украинцы провели на один матч больше, чем их конкуренты, а отставание от Франции составляет уже семь очков.

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    • В общем, Украина в очень сложной ситуации, ей ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящих матчах.

    Месяц назад украинская сборная не смогла выиграть у Казахстана. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2.

    А потом была домашняя ничья с Францией (1:1). Украина первой забила, но все-таки не смогла сохранить преимущество.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Важно отметить, что ближайшие матчи пропустят лидеры сборной Украины Александр Зинченко, получивший травму, и Руслан Малиновский, у которого конфликт с главным тренером национальной команды Александром Петраковым. Кроме того, не сможет сыграть основной левый защитник Виталий Миколенко.

    Прогноз и ставка

    На Финляндию в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу Украины — за 2.34.

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    Странный расклад, учитывая проблемы украинской сборной, в том числе кадровые. А также странную обстановку в команде из-за многочисленных высказываний Петракова, который, похоже, настроил против себя не только болельщиков, но и футболистов.

    Ставка — победа Финляндии за 3.34.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Финляндии больше 1,5 за 3.52.

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    Финляндия — Украина: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Финляндия воспользуется проблемами Украины?
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