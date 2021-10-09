Сборная Украины сыграет на выезде против Финляндии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Хельсинки, начало — в 19:00 мск. Финляндия — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Сборная Финляндии находится на третьем месте в своей отборочной группе. При этом «Суоми» провели пока лишь четыре матча. При этом от Украины они отстают лишь по дополнительным показателям.

В текущем отборе финны потерпели до сих пор лишь одно поражение. В начале прошлого месяца команда Маркку Канервы проиграла в Париже французам.

Перед этим же у Финляндии были ничьи с Боснией и Украиной, а также победа над Казахстаном.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Финляндии не пропускала только в одном из четырех предыдущих матчей квалификации ЧМ-2022.

Украина

Тем временем Украина набрала пять очков и находится сейчас на втором месте. Проблема только в том, что украинцы провели на один матч больше, чем их конкуренты, а отставание от Франции составляет уже семь очков.

В общем, Украина в очень сложной ситуации, ей ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящих матчах.

Месяц назад украинская сборная не смогла выиграть у Казахстана. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2.

А потом была домашняя ничья с Францией (1:1). Украина первой забила, но все-таки не смогла сохранить преимущество.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Важно отметить, что ближайшие матчи пропустят лидеры сборной Украины Александр Зинченко, получивший травму, и Руслан Малиновский, у которого конфликт с главным тренером национальной команды Александром Петраковым. Кроме того, не сможет сыграть основной левый защитник Виталий Миколенко.

Прогноз и ставка

На Финляндию в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу Украины — за 2.34.

Странный расклад, учитывая проблемы украинской сборной, в том числе кадровые. А также странную обстановку в команде из-за многочисленных высказываний Петракова, который, похоже, настроил против себя не только болельщиков, но и футболистов.

Ставка — победа Финляндии за 3.34.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Финляндии больше 1,5 за 3.52.