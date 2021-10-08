В пятницу, 8 октября, на стадионе «Олимпийский» в Севилье молодежная сборная Испании примет молодежную сборную Словакии в рамках матча 3-го тура отбора чемпионата Европы 2023 U21. Испания U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания U21

В первом туре квалификации на Евро-2023 молодежная сборная Испании разгромила дома Россию с результатом 4:1.

Во втором поединке отбора на континентальный турнир команда одержала еще одну победу — на выезде против Литвы — 2:0.

Таким образом, по итогам двух туров коллектив лидирует в группе, опережая ту же Россию, которая идет на втором месте, на три очка.

Все прогнозы на футбол

На предыдущем чемпионате Европы, который состоялся летом этого года, Испания дошла до полуфинала, где уступила Португалии — 0:1.

Словакия U21

Сборная Словакии в первом туре квалификации на Евро-2023 обыграла на своем поле Литву с результатом 3:1.

Тем не менее, уже во втором поединке отбора на турнир команда уступила на выезде Северной Ирландии со счетом 1:0.

После двух туров квалификации первенства коллектив занимает пятую строчку из шести с отставанием в три балла от соперника и лидера.

В финальную часть чемпионата Европы словаки не смогли пробиться, заняв четвертую позицию в группе отбора позади Грузии, Швейцарии и Франции.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.