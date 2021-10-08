Испания U21
В первом туре квалификации на Евро-2023 молодежная сборная Испании разгромила дома Россию с результатом 4:1.
Во втором поединке отбора на континентальный турнир команда одержала еще одну победу — на выезде против Литвы — 2:0.
Таким образом, по итогам двух туров коллектив лидирует в группе, опережая ту же Россию, которая идет на втором месте, на три очка.
На предыдущем чемпионате Европы, который состоялся летом этого года, Испания дошла до полуфинала, где уступила Португалии — 0:1.
Словакия U21
Сборная Словакии в первом туре квалификации на Евро-2023 обыграла на своем поле Литву с результатом 3:1.
Тем не менее, уже во втором поединке отбора на турнир команда уступила на выезде Северной Ирландии со счетом 1:0.
После двух туров квалификации первенства коллектив занимает пятую строчку из шести с отставанием в три балла от соперника и лидера.
В финальную часть чемпионата Европы словаки не смогли пробиться, заняв четвертую позицию в группе отбора позади Грузии, Швейцарии и Франции.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.
Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.