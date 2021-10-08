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    Одержит ли испанская молодежка третью победу кряду?

    Испания U21 — Словакия U21. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, отбор на молодежный Евро-2023, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Испания U21 — Словакия U21
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    Испания лидирует в группе
    В пятницу, 8 октября, на стадионе «Олимпийский» в Севилье молодежная сборная Испании примет молодежную сборную Словакии в рамках матча 3-го тура отбора чемпионата Европы 2023 U21. Испания U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 08 Октября 2021 года
    Испания U21
  • Мадрид
    •  Испания U21 21:45 Словакия U21 Словакия U21
  • Братислава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 16.50
  • Ставка!
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    Испания U21

    В первом туре квалификации на Евро-2023 молодежная сборная Испании разгромила дома Россию с результатом 4:1.

    Во втором поединке отбора на континентальный турнир команда одержала еще одну победу — на выезде против Литвы — 2:0.

    Таким образом, по итогам двух туров коллектив лидирует в группе, опережая ту же Россию, которая идет на втором месте, на три очка.

    Все прогнозы на футбол

    На предыдущем чемпионате Европы, который состоялся летом этого года, Испания дошла до полуфинала, где уступила Португалии — 0:1.

    Словакия U21

    Сборная Словакии в первом туре квалификации на Евро-2023 обыграла на своем поле Литву с результатом 3:1.

    Тем не менее, уже во втором поединке отбора на турнир команда уступила на выезде Северной Ирландии со счетом 1:0.

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  • 04/10/2021

    • После двух туров квалификации первенства коллектив занимает пятую строчку из шести с отставанием в три балла от соперника и лидера.

    В финальную часть чемпионата Европы словаки не смогли пробиться, заняв четвертую позицию в группе отбора позади Грузии, Швейцарии и Франции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

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    Испания U21 — Словакия U21: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли испанская молодежка третью победу кряду?
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