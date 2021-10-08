Белоруссия U21 сыграет на своем поле с Грецией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск. Белоруссия U21 — Греция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Белоруссии U21

Сборная Белоруссии U21 нынешний отборочный цикл проваливает. Молодые «сябры» в двух матчах не набрали ни одного очка.

По итогам двух сыгранных туров сборная Белоруссии занимает 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Хуже дела обстоят только у Лихтенштейна.

В минувшем туре квалификации сборная Белоруссия U21 уступила португальским сверстникам. Даже минимальная коллизия от столь сильного оппонента вряд ли потянет на удовлетворительный результат.

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В этом отборочном цикле белорусы забили только один мяч. Это крайне мало для традиционно сильной команды. Впрочем, есть шанс исправить ситуацию.

Сборная Греции U21

Нынешний турнир сборная Греции U21 проводит на своем уровне. Греки борются за самые высокие места, но пока отстают от лидера Кипра.

В трех поединках греки набрали 5 очков. Причем забили эллины уже 6 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.

Минувший тур Греция U21 вполне может записать себе в актив. Выездная ничья с исландцами — неплохой результат в стратегическом плане.

Наверняка в этом поединке греки не изменят себе. У команды надежные тылы, да и с атакой полный порядок.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Грецию U21 за 1.64, на ничью за 3.90, а на Белоруссию U21 — за 4.90.

Хозяева пока не набрали ни одного очка, и наверняка будут стремиться сделать это .

Греки неплохо атакуют, к тому же на выезде показывают достойный результат.

У молодых белорусов высокий потенциал, и наверняка им удастся взять первые очки в отборе. Наши прогноз и ставка — Победа Белоруссии U21 или ничья с коэффициентом 2.18.