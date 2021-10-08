ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииАльтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро Сергей ПрядкинНе вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс Дидье ДешамФинальная стадия Лиги наций — шанс для Дешама вернуть Францию на победный путь
  • 23:47
    • Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
  • 21:31
    • ЦСКА «всухую» обыграл «Динамо в столичном дерби
  • 18:36
    • Бывший полузащитник «Спартака» признался в участии в договорных матчах
    Все новости спорта

    Молодые белорусы наберут первые очки?

    Белоруссия U21 — Греция U21. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Молодежный чемпионат Европы 2023, 8 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Белоруссия U21 — Греция U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Молодежная сборная Белоруссии
    Белоруссия U21 сыграет на своем поле с Грецией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск. Белоруссия U21 — Греция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Белоруссии U21

    Сборная Белоруссии U21 нынешний отборочный цикл проваливает. Молодые «сябры» в двух матчах не набрали ни одного очка.

    По итогам двух сыгранных туров сборная Белоруссии занимает 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Хуже дела обстоят только у Лихтенштейна.

    В минувшем туре квалификации сборная Белоруссия U21 уступила португальским сверстникам. Даже минимальная коллизия от столь сильного оппонента вряд ли потянет на удовлетворительный результат.

    Все прогнозы на футбол

    В этом отборочном цикле белорусы забили только один мяч. Это крайне мало для традиционно сильной команды. Впрочем, есть шанс исправить ситуацию.

    Сборная Греции U21

    Нынешний турнир сборная Греции U21 проводит на своем уровне. Греки борются за самые высокие места, но пока отстают от лидера Кипра.

    В трех поединках греки набрали 5 очков. Причем забили эллины уже 6 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.

  • Трансферный дайджест. 28 сентября — 4 октября
  • Вырвется ли Мбаппе из Парижа, перехватит ли «Бавария» очередного таланта, уйдет ли Барриос из «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
  • 04/10/2021

    • Минувший тур Греция U21 вполне может записать себе в актив. Выездная ничья с исландцами — неплохой результат в стратегическом плане.

    Наверняка в этом поединке греки не изменят себе. У команды надежные тылы, да и с атакой полный порядок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Грецию U21 за 1.64, на ничью за 3.90, а на Белоруссию U21 — за 4.90.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева пока не набрали ни одного очка, и наверняка будут стремиться сделать это.

    Греки неплохо атакуют, к тому же на выезде показывают достойный результат.

    У молодых белорусов высокий потенциал, и наверняка им удастся взять первые очки в отборе. Наши прогноз и ставка — Победа Белоруссии U21 или ничья с коэффициентом 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Латвия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Южная Корея — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фарерские острова U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Армения U21 — Сербия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Маррей — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ОАЭ — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Германия U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Косово U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Албания U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Белоруссия U21 — Греция U21: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Молодые белорусы наберут первые очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры