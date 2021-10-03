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    «Астон Вилла» доставит проблем «Тоттенхэму»

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.60) и ставки на футбол, АПЛ, 3 октября 2021 года

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    Дэнни Ингз
    3 октября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноименный клуб «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу» в матче 7 тура английской Премьер-лиги. Начало поединка в 16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Октября 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    У «Тоттенхэма» выдался непростой сентябрь. Команда проиграла все 3 поединка в АПЛ, напропускав достаточно приличное количество мячей.

    «Шпоры» проиграли 0:3 «Кристал Пэлас», 0:3 «Челси» и 1:3 «Арсеналу». После этого хозяева опустились на 11 место. Сейчас у них 9 очков на счету.

    Единственную победу в основное время «Тоттенхэм» одержал 30 сентября в матче 2 тура групповой стадии Лиги конференций, разгромив «Муру» 5:1. Помимо этого в список можно зачесть победу над« Вулверхэмптоном» в серии пенальти в рамках матча 1/16 Кубка лиги.

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    Нунун Эшпириту Санту не сможет рассчитывать на вингера Стивена Бергвейна. Молодой защитники Райан Сессеньон тоже травмирован.

    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы находятся выше «Тоттенхэма» в таблице. У них на счет 10 очков и они занимают 8 место. Подопечные Дина Смита набрали 3 победы, ничью и 2 поражения.

    «Астон Вилла» выиграла 2 последних матча. Она разгромила на своем поле «Эвертон» со счетом 3:0 и с результатом 1:0 обыграла «Манчестер Юнайтед».

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    • В перерыве между этими результатами «львы» проиграли «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии. Гости были менее удачливы в серии пенальти.

    Среди травмированных у «Виллы» Леон Бэйли, Кейнан Дэвис, Морган Сансон и Трезеге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на эту встречу следующие: 2.14 на победу «Тоттенхэма», 3.45 на ничью и 3.60 букмекеры предлагают на победу «Астон Виллы».

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    «Тоттенхэм» очень сильно разочаровал в сентябре. «Астон Вилла» же наоборот сильно порадовала дважды обыграв представителей топ-5 АПЛ.

    Судя по всему «Тоттенхэм» ожидает непростой поединок. Тем более что в последней очной встрече «львы» выиграли в Лондоне со счетом 2:1. Сделаем смелую ставку на победу «Астон Виллы» с форой 0 за 2.60.

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    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» доставит проблем «Тоттенхэму»
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