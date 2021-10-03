«Факел» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 17:00 мск. «Факел» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Страшно жалко, если подопечные Олега Василенко начнут «сдуваться». Воронежцы уже приучили к победам, да и потенциально обязаны бороться за повышение в классе.

На текущий момент команда пребывает на 3 месте в турнирной таблице. Причем отставание от второго места минимальное.

В минувшем туре «Факел» проиграл самым обидным образом. Минимальная коллизия в битве с «Аланией» может дорого стоить в дальнейшем.

Прогнозы на ФНЛ

Роман Акбашев и Максим Максимов — моторы команды Василенко. Отлично смотрится и форвард Андрей Разборов.

«Текстильщик»

Команда Сергея Павлова постепенно поднимается со дна таблицы. До спасительной 16 позиции — какой-то балл!

В минувшем туре «Текстильщик» добыл крайне важную викторию. Ивановцы переиграли «Балтику» (3:2), чем фактически подписали отставку наставнику калининградцев Евгению Калешину.

На текущий момент «Текстильщик» занимает 17 место с 13 очками в активе. При этом ивановцы не проигрывают уже в двух матчах подряд.

Атмосфера в команде отличная. Один за всех и все одного в лучшем виде! Так что команда Павлова точно сдаваться не собирается.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.31, на ничью за 5.10, а на «Текстильщик» — за 9.00.

Команда Олега Василенко несколько сбавила обороты в последних матчах.

«Текстильщик» постарается взять характером, которого команде Павлова не занимать.

Гости обладают одной из лучших линий атаки в лиге. Наши прогноз и ставка — Фора «Текстильщика» +1.25 с коэффициентом 2.12.