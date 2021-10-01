«Динамо» Минск
Артем Челядинский уже совершил переворот в сознании игроков. «Динамо» Минск под его руководством — реальная сила в белорусском футболе.
На текущий момент «Динамо» Минск находится на 3 месте в турнирной таблице. Причем отставание от 2 позиции составляет лишь один балл.
В минувшем туре «Динамо» Минск переиграло на выезде «Сморгонь». В ворота соперника минчане настреляли пять безответных мячей.
Серия из четырех побед подряд уже вызывает уважение. Разумеется, динамовцы постараются побороться, как минимум, за вторую позицию.
«Шахтер» С
Солигорцы мечтают отстоять чемпионский титул. Отрыв от преследователей приличный, учитывая два матча в запасе, но и он может растаять.
В минувшем туре «Шахтер» С переиграл «Неман» (1:0). Правда, Дембо Дарба (16 голов в 21 матче) в той встрече отметился лишь голевой передачей.
В первом круге чемпионата солигордцы минимально переиграли динамовцев. Да и вообще, из пяти последних очных поединков «горняки» выиграли в трех при одном поражении.
Команда Алексея Баги отчетливо понимает, что нельзя раздаривать очки конкурентам. Иначе интрига в чемпионате может вновь возродиться, и не в пользу солигорцев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» С за 2.30, на ничью за 3.25, а на «Динамо» Минск — за 3.25.
Хозяева еще имеют шанс включиться в чемпионскую гонку, и наверняка будут активно атаковать.
Солигорцы постараются отсеять одного из потенциальных конкурентов за чемпионство. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» С с коэффициентом 2.30.