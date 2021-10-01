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    Команда Баги остановит победную поступь динамовцев?

    «Динамо» Минск — «Шахтер» С. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Белоруссии, 1 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Шахтер» С
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    Игорь Стасевич
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Шахтером» С в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — «Шахтер» С: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    Артем Челядинский уже совершил переворот в сознании игроков. «Динамо» Минск под его руководством — реальная сила в белорусском футболе.

    На текущий момент «Динамо» Минск находится на 3 месте в турнирной таблице. Причем отставание от 2 позиции составляет лишь один балл.

    В минувшем туре «Динамо» Минск переиграло на выезде «Сморгонь». В ворота соперника минчане настреляли пять безответных мячей.

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    Серия из четырех побед подряд уже вызывает уважение. Разумеется, динамовцы постараются побороться, как минимум, за вторую позицию.

    «Шахтер» С

    Солигорцы мечтают отстоять чемпионский титул. Отрыв от преследователей приличный, учитывая два матча в запасе, но и он может растаять.

    В минувшем туре «Шахтер» С переиграл «Неман» (1:0). Правда, Дембо Дарба (16 голов в 21 матче) в той встрече отметился лишь голевой передачей.

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  • 27/09/2021

    • В первом круге чемпионата солигордцы минимально переиграли динамовцев. Да и вообще, из пяти последних очных поединков «горняки» выиграли в трех при одном поражении.

    Команда Алексея Баги отчетливо понимает, что нельзя раздаривать очки конкурентам. Иначе интрига в чемпионате может вновь возродиться, и не в пользу солигорцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» С за 2.30, на ничью за 3.25, а на «Динамо» Минск — за 3.25.

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    Хозяева еще имеют шанс включиться в чемпионскую гонку, и наверняка будут активно атаковать.

    «Горняки», несмотря на гандикап от конкурентов, не намерены его разбазаривать.

    Солигорцы постараются отсеять одного из потенциальных конкурентов за чемпионство. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» С с коэффициентом 2.30.

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    «Динамо» Минск — «Шахтер» С: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на футбол. Команда Баги остановит победную поступь динамовцев?
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