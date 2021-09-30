«Фейеноорд»
«Гордость Юга» не смогла начать групповой этап с победы, сыграв вничью с «Маккаби» Хайфа (0:0). В таблице команда расположилась на второй позиции после «Славии».
К этому поединку «Фейеноорд» подходит с победной серией, котоаря состоит из трех результатов. Сначала хозяев разгромили ПСВ со счетом 4:0. После у них были победы над «Херенвеном» (3:1) и «Неймегеном» (5:3).
Отметим, что с учетом квалификации для «Фейеноорда» это будет шестой матч в Лиге конференций. На данный момент у него 4 победы в пяти встречах.
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Не сыграет у роттердамцев Маркус Педерсен. Под вопросом Марк Даймерс и Райсс Нельсон.
«Славия»
«Славия» в первом туре обыграла дома «Унион» со счетом 3:1. Благодаря этому команда вышла на первое место в квартете. Также она опережает ближайших оппонентов и по разнице голов (+2).
«Красно-белые» выиграли 5 матчей подряд. Кроме ЛК у них было 3 игры в чемпионате и одна в Кубке Чехии.
«Славия» обыграла «Словацко» 2:1, «Богемианс» 4:2 и «Градец-Кралове» 4:1. Все это было в чемпионате. В 1/16 Кубка страны команда обыграла 4:2 «Слован» Вельвари.
Давид Говорка, Якуб Громада, Тарас Качараба, Ондржей Кудела, Лукаш Провод и Ладислав Такач - это травмированные игроки, которые не смогут сыграть.
Прогноз и ставка
С небольшим перевесом в котировках «Фейеноорд» является фаворитом встречи. На его победу букмекеры предлагают коэффициент 2.01. Победа «Славии» оценивается коэффициентом 3.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.
Обе команды подходят к поединку в хорошем состоянии с победными сериями. Причем оба соперника
Мы рекомендуем поставить на тотал больше 2.5. Коэффициент на этот исход составляет 1.75.
Можно прислушаться к букмекерам и поставить на победу хозяев. Они