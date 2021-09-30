30 сентября «Фейеноорд» примет пражскую «Славию» в рамках 2 тура групповой стадии Лиги конференций. Встреча начнется в 22:00 по мск. Место встречи — Роттердам, стадион «Де Куйп». «Фейеноорд» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

«Гордость Юга» не смогла начать групповой этап с победы, сыграв вничью с «Маккаби» Хайфа (0:0). В таблице команда расположилась на второй позиции после «Славии».

К этому поединку «Фейеноорд» подходит с победной серией, котоаря состоит из трех результатов. Сначала хозяев разгромили ПСВ со счетом 4:0. После у них были победы над «Херенвеном» (3:1) и «Неймегеном» (5:3).

Отметим, что с учетом квалификации для «Фейеноорда» это будет шестой матч в Лиге конференций. На данный момент у него 4 победы в пяти встречах.

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Не сыграет у роттердамцев Маркус Педерсен. Под вопросом Марк Даймерс и Райсс Нельсон.

«Славия»

«Славия» в первом туре обыграла дома «Унион» со счетом 3:1. Благодаря этому команда вышла на первое место в квартете. Также она опережает ближайших оппонентов и по разнице голов (+2).

«Красно-белые» выиграли 5 матчей подряд. Кроме ЛК у них было 3 игры в чемпионате и одна в Кубке Чехии.

«Славия» обыграла «Словацко» 2:1, «Богемианс» 4:2 и «Градец-Кралове» 4:1. Все это было в чемпионате. В 1/16 Кубка страны команда обыграла 4:2 «Слован» Вельвари.

Давид Говорка, Якуб Громада, Тарас Качараба, Ондржей Кудела, Лукаш Провод и Ладислав Такач - это травмированные игроки, которые не смогут сыграть.

Прогноз и ставка

С небольшим перевесом в котировках «Фейеноорд» является фаворитом встречи. На его победу букмекеры предлагают коэффициент 2.01. Победа «Славии» оценивается коэффициентом 3.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

Обе команды подходят к поединку в хорошем состоянии с победными сериями. Причем оба соперника в последних поединках забивали больше трех голов за игру .

Мы рекомендуем поставить на тотал больше 2.5. Коэффициент на этот исход составляет 1.75.