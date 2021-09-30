В Стамбуле на стадионе «Улкер» турецкий «Фенербахче» сыграет против греческого «Олимпиакоса» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по мск. «Фенербахче» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Фенербахче» стартовал с последнего раунда квалификации, где он дважды обыграл финский ХИК — 1:0 дома и 5:2 на выезде.

На групповом этапе коллектив из Стамбула стартовал с выездной мировой против немецкого «Айнтрахта», сыграв 1:1. Отметим, что в составе «Фенера» гол провел Месут Озил.

До этого в последний раз «желтые канарейки» играли в данном соревновании в сезоне 2018/19. В группе с загребским «Динамо», «Спартаком» Трнава и «Андерлехтом» они заняли заняли второе место, а в первом круге плей-офф проиграли «Зениту».

Все прогнозы на футбол

К данному поединку «Фенербахче» подходит после двух викторий, которые были в чемпионате Турции, где он находится на первой позиции, но конкуренты расположились совсем рядом.

«Олимпиакос»

Данный еврокубковый сезон «Олимпиакос» начинал в Лиге чемпионов, где уступил по пенальти «Лудогорцу», завершив оба матча против болгар вничью — 1:1 и 2:2.

В Лиге Европы «легенды» в последнем отборочном раунде прошли братиславский «Слован», победив 3:0 дома и сыграв ничья 2:2 на выезде. А групповой этап начали с победы дома над бельгийским «Антверпеном» — 2:1.

Напомним, что прошлом году они дошли до 1/8 финала этого турнира, проиграв тогда лондонскому «Арсеналу». Но в плей-офф выходили из Лиги чемпионов.

Клуб из города Пирей выиграл последние четыре свои встречи, а в этом сезоне он еще не уступал. Перед данной игрой он одолел «Астерас» в чемпионате Греции, где он после четырех туров идет первым.

Между собой эти команды провели два матча, который были товарищескими. Обе эти встречи выиграл «Фенербахче» — 2:1 и 3:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.46.

На викторию «Олимпиакоса» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.08.

Так как с атакой у этих команд все в порядке, то от их очной встречи стоит ждать обоюдного обмена забитыми мячами.