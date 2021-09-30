Во втором туре группового этапа Лиги Европы бельгийский «Антверпен» в родных стенах сыграет с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта. Стартовый свисток будет дан в 19:45 по мск. «Антверпен» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

В прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы «Антверпен» играл в группе с «Тоттенхэмом», «Лудогорцем» и ЛАСКом. С 12 очками он вышел в плей-офф со второго места и проиграл там «Рейнджерс».

В этом же розыгрыше второго по значимости еврокубка бельгийский коллектив стартовал с раунде плей-офф и с большим трудом прошел кипрскую «Омонию» , проиграв 2:4 в гостях, но победил 2:0 дома и оказался сильнее в серии послематчевых пенальти.

В первом туре группового этапа команда потерпела гостевое поражение от греческого «Олимпиакоса» со счетом 1:2. Причем решающий гол бельгийцы пропустили в самой концовке игры.

Все прогнозы на футбол

К данной встрече «Антверпен» подходит с серией из трех побед в рамках чемпионата Бельгии, где он идет в лидирующей группе в одном балле от первой строки.

«Айнтрахт»

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» долгое время шел в зоне Лиги чемпионов, но смазал концовку первенства и довольствовался только Лигой Европы.

На старте группового раунда данного турнира «орлы» расписали домашнюю мировую с турецким «Фенербахче», сыграв 1:1. При этом гости не забили пенальти в самой концовке игры.

Стоит отметить, что за весь сезон немецкий коллектив до сих пор не одержал ни одной победы, проведя уже восемь матчей. К данной игре он подходит с серией из шести ничьих.

На выходных «Айнтрахт» расписал мировую с «Кельном» 1:1 в чемпионате Германии, где он вблизи зоны вылета.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.94.

На викторию «Антверпена» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.96.

Так как «Айнтрахт» в этом сезоне еще не набрал нужных кондиций, а «Антверпен» неплохо играет в родных стенах , то в данной встрече рекомендуем ставить на хозяев с Х.