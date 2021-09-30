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    «Антверпен» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Лиги Европы, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Айнтрахт»
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    «Антверпен»
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы бельгийский «Антверпен» в родных стенах сыграет с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта. Стартовый свисток будет дан в 19:45 по мск. «Антверпен» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 30 Сентября 2021 года
    Антверпен
  • Бельгия. Про Лига
    •  Антверпен 19:45 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.87
  • Ставка!
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    «Антверпен»

    В прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы «Антверпен» играл в группе с «Тоттенхэмом», «Лудогорцем» и ЛАСКом. С 12 очками он вышел в плей-офф со второго места и проиграл там «Рейнджерс».

    В этом же розыгрыше второго по значимости еврокубка бельгийский коллектив стартовал с раунде плей-офф и с большим трудом прошел кипрскую «Омонию» , проиграв 2:4 в гостях, но победил 2:0 дома и оказался сильнее в серии послематчевых пенальти.

    В первом туре группового этапа команда потерпела гостевое поражение от греческого «Олимпиакоса» со счетом 1:2. Причем решающий гол бельгийцы пропустили в самой концовке игры.

    Все прогнозы на футбол

    К данной встрече «Антверпен» подходит с серией из трех побед в рамках чемпионата Бельгии, где он идет в лидирующей группе в одном балле от первой строки.

    «Айнтрахт»

    В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» долгое время шел в зоне Лиги чемпионов, но смазал концовку первенства и довольствовался только Лигой Европы.

    На старте группового раунда данного турнира «орлы» расписали домашнюю мировую с турецким «Фенербахче», сыграв 1:1. При этом гости не забили пенальти в самой концовке игры.

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    • Стоит отметить, что за весь сезон немецкий коллектив до сих пор не одержал ни одной победы, проведя уже восемь матчей. К данной игре он подходит с серией из шести ничьих.

    На выходных «Айнтрахт» расписал мировую с «Кельном» 1:1 в чемпионате Германии, где он вблизи зоны вылета.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Антверпена» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.96.

    Так как «Айнтрахт» в этом сезоне еще не набрал нужных кондиций, а «Антверпен» неплохо играет в родных стенах , то в данной встрече рекомендуем ставить на хозяев с Х.

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    «Антверпен» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. «Орлы» вновь не смогут добыть викторию
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