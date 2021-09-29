«Вольфсбург»
«Вольфсбург» стартовал в Лиге чемпионов с ничьи. «Волки» смогли увезти одно очко из Франции, где они сыграли в нулевую ничью с «Лиллем». Всего у хозяев уже две ничьи в этом сезоне.
Вообще «Вольфсбург» не побеждал в последних трех выступлениях. «Бело-зеленые» кроме ничьи с «Лиллем» имели ничью и поражение в Бундеслиге.
Хозяева сыграли расписали мировую с «Айнтрахтом» со счетом 1:1. Это было 19 сентября. 25 сентября команда проиграла «Хоффенхайму» с результатом 1:3.
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Джон Брукс не сыграет из-за дисквалификации. Бартош Бялек, Пауло Отавио и Ксавер Шлагер травмированы.
«Севилья»
В семи матчах этого сезона «андалусийцы» не потерпели ни одного поражения. У них 4 победы и 3 ничьи. Что касается конкретно Лиги чемпионов, то здесь команда начала с ничьи в матче против «Зальцбурга» (1:1).
После этого «Севилья» провела 3 поединка в Примере. Она разошлась нулевой ничьей с «Реалом Сосьедад», обыграла «Валенсию» 3:1 и всухую одолела «Эспаньол».
В двух последних матчах команды особенно выделялся Рафа Мир. Он забил 2 мяча — по голу в каждой встрече.
Юссеф Эн-Несири, который отметился голом в ворота «Эспаньола», не сыграет из-за дисквалификации. Травмирован полузащитник Оливер Торрес.
Коэффициенты
За 2.90 букмекеры выставили победу «Вольфсбурга». С коэффициентом 2.60 они предлагают поставить на победу «Севильи». Ничья в этом случае оценивается котировкой 3.20.
Прогноз и ставка
Обе команды подходят с равным количеством очков и одинаковыми результатами в Лиге чемпионов.
Тем не менее
Возможно, что подопечные Хулена Лопетеги будут ближе к победе в этом поединке.
Лишь 2 матча «Севильи» из семи завершались с тоталом больше 2.5. Мы предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.82.