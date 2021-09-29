В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Вольфсбург» сыграет с «Севильей» на поле стадиона «Фольксваген Арена». Событие запланировано на 29 сентября 22:00 мск. «Вольфсбург» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» стартовал в Лиге чемпионов с ничьи. «Волки» смогли увезти одно очко из Франции, где они сыграли в нулевую ничью с «Лиллем». Всего у хозяев уже две ничьи в этом сезоне.

Вообще «Вольфсбург» не побеждал в последних трех выступлениях. «Бело-зеленые» кроме ничьи с «Лиллем» имели ничью и поражение в Бундеслиге.

Хозяева сыграли расписали мировую с «Айнтрахтом» со счетом 1:1. Это было 19 сентября. 25 сентября команда проиграла «Хоффенхайму» с результатом 1:3.

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Джон Брукс не сыграет из-за дисквалификации. Бартош Бялек, Пауло Отавио и Ксавер Шлагер травмированы.

«Севилья»

В семи матчах этого сезона «андалусийцы» не потерпели ни одного поражения. У них 4 победы и 3 ничьи. Что касается конкретно Лиги чемпионов, то здесь команда начала с ничьи в матче против «Зальцбурга» (1:1).

После этого «Севилья» провела 3 поединка в Примере. Она разошлась нулевой ничьей с «Реалом Сосьедад», обыграла «Валенсию» 3:1 и всухую одолела «Эспаньол».

В двух последних матчах команды особенно выделялся Рафа Мир. Он забил 2 мяча — по голу в каждой встрече.

Юссеф Эн-Несири, который отметился голом в ворота «Эспаньола», не сыграет из-за дисквалификации. Травмирован полузащитник Оливер Торрес.

Коэффициенты

За 2.90 букмекеры выставили победу «Вольфсбурга». С коэффициентом 2.60 они предлагают поставить на победу «Севильи». Ничья в этом случае оценивается котировкой 3.20.

Прогноз и ставка

Обе команды подходят с равным количеством очков и одинаковыми результатами в Лиге чемпионов.

Тем не менее по общей картине «Севилья» превосходит «Вольфсбург» . Она не имеет поражений и подходит к матчу с двумя победами подряд.

Возможно, что подопечные Хулена Лопетеги будут ближе к победе в этом поединке.

Лишь 2 матча «Севильи» из семи завершались с тоталом больше 2.5. Мы предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.82.