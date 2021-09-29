ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей березуцкий и Марио ФернандесЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным Микель Артета«Арсенал» продемонстрировал готовность сделать шаг вперед, а «Тоттенхэм» застрял Антонио РюдигерТрансферный дайджест. 21-27 сентября
  • 22:52
    • Сборная России объявила итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022
  • 20:56
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
  • 19:34
    • Матч Россия — Словакия смогут посетить до 13 500 зрителей
  • 18:55
    • «Урал» всухую обыграл «Арсенал»
  • 13:51
    • Месси провел тренировку в общей группе «Пари Сен-Жермен»
  • 13:18
    • «Амур» отправил в отставку главного тренера
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Севилья» свою победную серию?

    «Вольфсбург» — «Севилья». Прогноз (к. 1.83) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 29 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Севилью Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юссеф Эн-Несири
    В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Вольфсбург» сыграет с «Севильей» на поле стадиона «Фольксваген Арена». Событие запланировано на 29 сентября 22:00 мск. «Вольфсбург» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 29 Сентября 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.57
  • Ставка!
    •

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» стартовал в Лиге чемпионов с ничьи. «Волки» смогли увезти одно очко из Франции, где они сыграли в нулевую ничью с «Лиллем». Всего у хозяев уже две ничьи в этом сезоне.

    Вообще «Вольфсбург» не побеждал в последних трех выступлениях. «Бело-зеленые» кроме ничьи с «Лиллем» имели ничью и поражение в Бундеслиге.

    Хозяева сыграли расписали мировую с «Айнтрахтом» со счетом 1:1. Это было 19 сентября. 25 сентября команда проиграла «Хоффенхайму» с результатом 1:3.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Джон Брукс не сыграет из-за дисквалификации. Бартош Бялек, Пауло Отавио и Ксавер Шлагер травмированы.

    «Севилья»

    В семи матчах этого сезона «андалусийцы» не потерпели ни одного поражения. У них 4 победы и 3 ничьи. Что касается конкретно Лиги чемпионов, то здесь команда начала с ничьи в матче против «Зальцбурга» (1:1).

    После этого «Севилья» провела 3 поединка в Примере. Она разошлась нулевой ничьей с «Реалом Сосьедад», обыграла «Валенсию» 3:1 и всухую одолела «Эспаньол».

  • Трансферный дайджест. 21-27 сентября
  • Кто может забрать Рюдигера у «Челси», вернется ли Коутиньо в Англию, ждут ли Захаряна в Германии и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В двух последних матчах команды особенно выделялся Рафа Мир. Он забил 2 мяча — по голу в каждой встрече.

    Юссеф Эн-Несири, который отметился голом в ворота «Эспаньола», не сыграет из-за дисквалификации. Травмирован полузащитник Оливер Торрес.

    Коэффициенты

    За 2.90 букмекеры выставили победу «Вольфсбурга». С коэффициентом 2.60 они предлагают поставить на победу «Севильи». Ничья в этом случае оценивается котировкой 3.20.

    Прогноз и ставка

    Обе команды подходят с равным количеством очков и одинаковыми результатами в Лиге чемпионов.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Тем не менее по общей картине «Севилья» превосходит «Вольфсбург». Она не имеет поражений и подходит к матчу с двумя победами подряд.

    Возможно, что подопечные Хулена Лопетеги будут ближе к победе в этом поединке.

    Лишь 2 матча «Севильи» из семи завершались с тоталом больше 2.5. Мы предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.15
  • Прогноз на матч Нисикори — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Кардифф — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вольфсбург» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Севилья» свою победную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры