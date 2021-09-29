«Ювентус» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Нынешний сезон для туринцев начался — хуже не придумаешь. «Ювентус» уже отнюдь не напоминает команду, в которой солировал Криштиану Роналду.

Как бы уход португальца не стал началом конца эры «Ювентуса»! И 9 место в Серии А на текущий момент — показатель проблем команды Массимилиано Аллегри.

В своем чемпионате показатели у «Старой Сеньоры» очень скромные — лишь 8 очков из 18 возможных. Зато стартовый тур Лиги чемпионов принес впечатляющую выездную викторию над «Мальме» (0:3).

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Правда, минувший тур Серии А показал характер туринцев. Дома «Ювентус» сумел переиграть «Сампдорию», чем явно улучшил себе настроение.

«Челси»

В своем чемпионате команда Томаса Тухеля бьется за первое место. Вот только поражение от конкурента «Манчестер Сити» (0:1) эту веру несколько поколебало.

Случилось это в минувшем туре АПЛ, причем лондонцы показали слабый уровень игры. Сейчас команда Тухеля откатилась на третью строчку в турнирной таблице.

«Челси» в стартовом туре Лиги чемпионов добыл минимальную победу. Жертвой лондонцев пал «Зенит».

Кадровых потерь у англичан не столь много. Стоит отметить, разве что, Мейсона Маунта и Кристиана Пулишича.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.97, на ничью за 3.60, а на «Ювентус» — за 4.00.

Хозяева крайне нестабильны, и только постепенно находят свою игру.

Лондонцы наверняка будут активничать в атаке, и своего добьются .

Обе команды неплохо атакуют, что и продемонстрируют в этом поединке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.