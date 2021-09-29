В среду, 29 сентября, «Ювентус» на своем поле примет «Челси» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы H, которая пройдет в Турине на стадионе «Альянц», начнется в 22:00 по московскому времени. «Ювентус» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы над «Мальме» (3:0), ворота которого поразили Алекс Сандро, Пауло Дибала и Альваро Мората.

В чемпионате Италии «старая синьора» пока не так успешна. В шести турах она набрала всего 8 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

При этом в двух последних турах национального первенства подопечные Массимилиано Аллегри одолели «Специю» (3:2) и «Сампдорию» (3:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Артур, Пауло Дибала и Кайо Жорже. Под вопросом остается участие Альваро Мораты и Адриена Рабьо.

«Челси»

«Челси» тоже набрал три очка в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, победив «Зенит» (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку.

В турнирной таблице Премьер-лиги «синие» занимают третье место, набрав 13 очков в шести сыгранных турах.

На минувших выходных команда Томаса Тухеля проиграла «Манчестер Сити» (0:1). Это случилось после двух уверенных побед над «Астон Виллой» (3:0) и «Тоттенхэмом» (3:0).

Также лондонцы успешно стартовали в Кубке английской лиги, переиграв «Астон Виллу» (1:1, 4:3 — по пенальти).

Среди травмированных у «Челси» значатся Кристиан Пулишич, Рис Джеймс, Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

Коэффициенты

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Челси» — 1.97, победа «Ювентуса» — 4.00, ничья — 3.60.

Прогноз и ставка

«Старая синьора» все же начала приходить в себя после потери Криштиану Роналду, но успехи во встречах со «Специей» и «Сампдорией» все равно не были уверенными.

Очевидно, что «Ювентус» сложно назвать фаворитом поединка с действующим чемпионом турнира. Да, «синие» проиграли «Манчестер Сити», но в целом поражения для лондонцев стали большой редкостью.

Кроме того, «Челси» впечатляет игрой в обороне, а у «Юве» травмированы Дибала и Мората, забившие едва ли не половину всех голов в этом сезоне.

Исходя из этого, не ждем слишком результативной игры. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2,5» за 1.76.

Также можно взять ставку «обе команды забьют: нет», которая принимается с коэффициентом 1.83.