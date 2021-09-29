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    «Факел» не уступит «барсам»?

    «Алания» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, ФНЛ, 29 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Факел»
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    Спартак Гогниев
    «Алания» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 18:00 мск. «Алания» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алания»

    «Алания» себе не изменяет. Команда Спартака Гогниева отчаянно бьется за попадание в зону стыков.

    На текущий момент команда находится на 5 месте в турнирной таблице. Причем отставание от заветной четвертой позиции минимальное.

    В минувшем туре «Алания» имела шанс оказаться в искомой зоне. Правда, вряд ли выездную ничью с «Балтикой» (1:1) язык повернется назвать негативным результатом.

    Прогнозы на ФНЛ

    В последнее время «барсы» довольно успешно играют с «Факелом». Например, из пяти последних поединков «Алания» выиграла в двух при одной коллизии.

    «Факел»

    Олег Василенко начал творить чудеса весной, и его команда только прогрессирует. Воронежцы закрепились в группе лидеров, и, несомненно, претендуют на большее.

    В минувшем туре «Факел» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран «Спартак-2» (3:0), причем эта виктория стала третьей подряд для воронежцев.

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    • На текущий момент «Факел» занимает 3 место с 27 очками в активе. При этом отставание от дуэта лидеров сократилось до минимума.

    Разумеется, цель на этот поединок у гостей однозначная — три очка. Вот только хватит ли мощностей команде Василенко, дабы обуздать атаки «барсов»?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.72, на ничью за 3.80, а на «Факел» — за 4.50.

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    У хозяев лучшая атака в лиге (30 мячей), и они наверняка постараются прорвать оборону воронежцев.

    «Факел» постарается сыграть на своих козырях, и сумеет выстоять.

    Гости смотрятся очень мощно, и наверняка сумеют остановить быстрые атаки «барсов». Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» или ничья с коэффициентом 2.05.

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    «Алания» — «Факел»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на футбол. «Факел» не уступит «барсам»?
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