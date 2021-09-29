«Бавария» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенцы в своем чемпионате не знают себе равных. Разумеется, «Бавария» считается главным претендентом на Серебряную салатницу, да и в Лиге чемпионов наверняка поборются за трофей.

В Бундеслиге «Бавария» добыла очередную победу. На выезде мюнхенский гранд оставил ни с чем скромный «Гройтер Фюрт» (1:3).

В своем чемпионате показатели у «Баварии» блестящие — 16 очков из 18 возможных. Плюс стартовый тур Лиги чемпионов принес впечатляющую викторию на выезде над «Барселоной» (0:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Правда, сыграть в оптимальном составе команде вновь не суждено. В этом матче не сможет принять участие Кингсли Коман. Впрочем, при наличии Роберта Левандовски это нельзя назвать проблемой.

«Динамо» К

В своем чемпионате команда Мирчи Луческу лидируют, опережая «Шахтер» на 3 очка. Нет сомнений, что киевляне постараются вновь завоевать чемпионский титул.

В минувшем туре УПЛ «Динамо» К на выезде взяло три пункта. Львовский «Рух» был обыгран как-то буднично (0:2).

«Динамо» К в стартовом туре Лиги чемпионов имело все шансы победить. Между тем, сухая ничья с «Бенфикой» тоже отнюдь не тянет на провал.

Особых кадровых потерь у киевлян нет. К отсутствию форварда Артема Беседина уже привыкли, да и центрбеку Денису Попову замены пока находятся.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.10, на ничью за 10.00, а на «Динамо» К — за 23.00.

Хозяева сносят всех и вся на своем пути, а Левандовски привычно штампует голы.

Киевлянам придется очень непросто, однако их опытный наставник способен настроить команду максимально .

Мюнхенцы превосходят соперника в классе, однако могут недооценить чемпионов Украины. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.