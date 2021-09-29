ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей березуцкий и Марио ФернандесЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным Микель Артета«Арсенал» продемонстрировал готовность сделать шаг вперед, а «Тоттенхэм» застрял Антонио РюдигерТрансферный дайджест. 21-27 сентября
  • 22:52
    • Сборная России объявила итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022
  • 20:56
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    «Бавария» забьет и пропустит до перерыва?

    «Бавария» — «Динамо» К. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 29 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Динамо Киев Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Динамо» К
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 29 Сентября 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.09
  • X
  • 12.00
  • 2
  • 28.00
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы в своем чемпионате не знают себе равных. Разумеется, «Бавария» считается главным претендентом на Серебряную салатницу, да и в Лиге чемпионов наверняка поборются за трофей.

    В Бундеслиге «Бавария» добыла очередную победу. На выезде мюнхенский гранд оставил ни с чем скромный «Гройтер Фюрт» (1:3).

    В своем чемпионате показатели у «Баварии» блестящие — 16 очков из 18 возможных. Плюс стартовый тур Лиги чемпионов принес впечатляющую викторию на выезде над «Барселоной» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Правда, сыграть в оптимальном составе команде вновь не суждено. В этом матче не сможет принять участие Кингсли Коман. Впрочем, при наличии Роберта Левандовски это нельзя назвать проблемой.

    «Динамо» К

    В своем чемпионате команда Мирчи Луческу лидируют, опережая «Шахтер» на 3 очка. Нет сомнений, что киевляне постараются вновь завоевать чемпионский титул.

    В минувшем туре УПЛ «Динамо» К на выезде взяло три пункта. Львовский «Рух» был обыгран как-то буднично (0:2).

  • Пора на пенсию. У Семина не получилось в «Ростове»
  • 74-летний специалист проработал с командой всего 52 дня
  • 26/09/2021

    • «Динамо» К в стартовом туре Лиги чемпионов имело все шансы победить. Между тем, сухая ничья с «Бенфикой» тоже отнюдь не тянет на провал.

    Особых кадровых потерь у киевлян нет. К отсутствию форварда Артема Беседина уже привыкли, да и центрбеку Денису Попову замены пока находятся.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.10, на ничью за 10.00, а на «Динамо» К — за 23.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева сносят всех и вся на своем пути, а Левандовски привычно штампует голы.

    Киевлянам придется очень непросто, однако их опытный наставник способен настроить команду максимально.

    Мюнхенцы превосходят соперника в классе, однако могут недооценить чемпионов Украины. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.15
  • Прогноз на матч Нисикори — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Кардифф — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Динамо» К: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на футбол. «Бавария» забьет и пропустит до перерыва?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры