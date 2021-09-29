«Бавария»
Мюнхенцы в своем чемпионате не знают себе равных. Разумеется, «Бавария» считается главным претендентом на Серебряную салатницу, да и в Лиге чемпионов наверняка поборются за трофей.
В Бундеслиге «Бавария» добыла очередную победу. На выезде мюнхенский гранд оставил ни с чем скромный «Гройтер Фюрт» (1:3).
В своем чемпионате показатели у «Баварии» блестящие — 16 очков из 18 возможных. Плюс стартовый тур Лиги чемпионов принес впечатляющую викторию на выезде над «Барселоной» (0:3).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Правда, сыграть в оптимальном составе команде вновь не суждено. В этом матче не сможет принять участие Кингсли Коман. Впрочем, при наличии Роберта Левандовски это нельзя назвать проблемой.
«Динамо» К
В своем чемпионате команда Мирчи Луческу лидируют, опережая «Шахтер» на 3 очка. Нет сомнений, что киевляне постараются вновь завоевать чемпионский титул.
В минувшем туре УПЛ «Динамо» К на выезде взяло три пункта. Львовский «Рух» был обыгран как-то буднично (0:2).
«Динамо» К в стартовом туре Лиги чемпионов имело все шансы победить. Между тем, сухая ничья с «Бенфикой» тоже отнюдь не тянет на провал.
Особых кадровых потерь у киевлян нет. К отсутствию форварда Артема Беседина уже привыкли, да и центрбеку Денису Попову замены пока находятся.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.10, на ничью за 10.00, а на «Динамо» К — за 23.00.
Хозяева сносят всех и вся на своем пути, а Левандовски привычно штампует голы.
Мюнхенцы превосходят соперника в классе, однако могут недооценить чемпионов Украины. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.