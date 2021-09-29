ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей березуцкий и Марио ФернандесЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным Микель Артета«Арсенал» продемонстрировал готовность сделать шаг вперед, а «Тоттенхэм» застрял Антонио РюдигерТрансферный дайджест. 21-27 сентября
  • 22:52
    • Сборная России объявила итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022
  • 20:56
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
  • 19:34
    • Матч Россия — Словакия смогут посетить до 13 500 зрителей
  • 18:55
    • «Урал» всухую обыграл «Арсенал»
  • 13:51
    • Месси провел тренировку в общей группе «Пари Сен-Жермен»
  • 13:18
    • «Амур» отправил в отставку главного тренера
    Все новости спорта

    Сможет ли «Динамо» избежать разгрома в Мюнхене?

    «Бавария» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 2.12) и ставки на Лигу чемпионов 29 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Динамо» Киев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на своем поле с киевским «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября в Мюнхене, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 29 Сентября 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.09
  • X
  • 12.00
  • 2
  • 28.00
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    «Бавария» в первом же матче четко показала, что не собирается ни с кем церемониться. В стартовом туре группового этапа мюнхенский клуб разгромил на выезде «Барселону» со счетом 3:0. Роберт Левандовски стал автором двух мячей.

    Глядя на результаты «Баварии», становится немного страшно. Чемпион Германии очень много забивает и при этом прочти не пропускает.

    После удачного визита в Барселону «Бавария» одержала победы над «Бохумом» и «Гройтер Фюртом», забив в общей сложности 10 мячей.

    Победная серия «Баварии» составляет пять матчей, в которых ей удалось забить 22 гола. При этом пропустила команда Юлиана Нагельсманна лишь дважды.

    «Динамо» К

    «Динамо» тем временем в первом туре сыграло вничью с лиссабонской «Бенфикой» — 0:0. Абсолютно закономерный результат, хотя в самом конце встречи киевляне забили гол, который был отменен после видеопросмотра.

  • Трансферный дайджест. 21-27 сентября
  • Кто может забрать Рюдигера у «Челси», вернется ли Коутиньо в Англию, ждут ли Захаряна в Германии и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В новом сезоне «Динамо» до сих пор потерпело лишь одно поражение. На прошлой неделе команда Мирчи Луческу проиграла «Шахтеру» в матче за Суперкубок Украины. Очевидно, что румынский специалист в этой игре допустил тактические просчеты, которые обернулись неприятным поражением со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Украины «Динамо» возглавляет турнирную таблицу после девяти туров, опережая «Шахтер» на три очка. Здесь у киевлян все под контролем. Пока что они не смогли выиграть только в одном матче и пропустили лишь два мяча. Но и сложных соперников там, надо признать, у «Динамо» не так много.

    Коэффициенты

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 12.25, а победу «Динамо» — за 29.00.

    Прогноз и ставка

    Понятно, что у «Динамо» почти нет шансов на положительный результат в этом матче.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Остановить такую машину киевляне просто не в состоянии.

    Ставка — победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 1.77.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Баварии» в первом тайме больше 1,5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.15
  • Прогноз на матч Нисикори — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Кардифф — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» избежать разгрома в Мюнхене?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры