«Бавария» сыграет на своем поле с киевским «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября в Мюнхене, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в первом же матче четко показала, что не собирается ни с кем церемониться. В стартовом туре группового этапа мюнхенский клуб разгромил на выезде «Барселону» со счетом 3:0. Роберт Левандовски стал автором двух мячей.

Глядя на результаты «Баварии», становится немного страшно. Чемпион Германии очень много забивает и при этом прочти не пропускает.

После удачного визита в Барселону «Бавария» одержала победы над «Бохумом» и «Гройтер Фюртом», забив в общей сложности 10 мячей.

Победная серия «Баварии» составляет пять матчей, в которых ей удалось забить 22 гола . При этом пропустила команда Юлиана Нагельсманна лишь дважды.

«Динамо» К

«Динамо» тем временем в первом туре сыграло вничью с лиссабонской «Бенфикой» — 0:0. Абсолютно закономерный результат, хотя в самом конце встречи киевляне забили гол, который был отменен после видеопросмотра.

В новом сезоне «Динамо» до сих пор потерпело лишь одно поражение. На прошлой неделе команда Мирчи Луческу проиграла «Шахтеру» в матче за Суперкубок Украины. Очевидно, что румынский специалист в этой игре допустил тактические просчеты, которые обернулись неприятным поражением со счетом 0:3.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Украины «Динамо» возглавляет турнирную таблицу после девяти туров, опережая «Шахтер» на три очка. Здесь у киевлян все под контролем. Пока что они не смогли выиграть только в одном матче и пропустили лишь два мяча. Но и сложных соперников там, надо признать, у «Динамо» не так много.

Коэффициенты

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 12.25, а победу «Динамо» — за 29.00.

Прогноз и ставка

Понятно, что у «Динамо» почти нет шансов на положительный результат в этом матче.

Остановить такую машину киевляне просто не в состоянии.

Ставка — победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 1.77.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Баварии» в первом тайме больше 1,5 за 2.12.