ПСЖ сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане в своем чемпионате не знают себе равных. Быть можем, ПСЖ максимально мотивирован исправить упущение минувшего сезона?!

В Лиге 1 ПСЖ добыл очередную победу. Команда Маурисио Почеттино не оставила никаких шансов «Монпелье» (2:0).

В своем чемпионате показатели у парижан стопроцентные — 8 побед из 8. А вот стартовый тур Лиги чемпионов принес лишь выездную ничью с «Брюгге» (1:1).

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Правда, сыграть в оптимальном составе команде вновь не суждено. В этом матче не сыграет Лионель Месси, пока еще с трудом находящий себя в ПСЖ.

«Манчестер Сити»

В своем чемпионате команда Пепа Гвардиолы по традиции активно участвует в чемпионской гонке. Сейчас манкунианцы занимают 2 место.

В минувшем туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде взял три пункта. С минимальным счетом был обыгран «Челси».

«Манчестер Сити» в стартовом туре Лиги чемпионов был убедителен. Команда Гвардиолы дома перестреляла «Лейпциг» (6:3).

Особых кадровых потерь у англичан нет. Так что «Манчестер Сити» наверняка проявит атакующую активность и в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.40, на ничью за 3.50, а на ПСЖ — за 2.80.

Парижане не слишком уверенно стартовали в Лиге чемпионов, и в этом матче наверняка попытаются сыграть удачнее.

Команда Гвардиолы в первом туре уже дала мастер-класс по реализации, вот и в этом матче постарается сыграть результативно .

Обе команды имеют в своих составах целую россыпь атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.