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    «Милан» с «Атлетико» будут забивать?

    «Милан» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига чемпионов, 28 сентября 2021 года

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    Анте Ребич
    «Милан» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 28 Сентября 2021 года
    Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
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    «Милан»

    Миланцы в нынешнем сезоне намерены побороться за Скудетто. Однако и в Лиге чемпионов будет бороться за свой престиж.

    В своем последнем матче чемпионата Италии «Милан» победил. «Россонери» на выезде переиграли «Специю» (1:2), причем один из мячей в активе Даниэле Мальдини.

    В своем чемпионате команда занимает 1 место. В ее активе 16 очков, причем отрыв от ближайшего преследователя минимальный.

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    Увы, вновь не появится на поле Златан Ибрагимович. Кроме легендарного шведа в этой встрече не примут участие Тьему Бакайоко, Алессандро Флоренци и Раде Крунич.

    «Атлетико»

    Мадридцы в Лиге чемпионов стартовали не лучшим образом. Дома «матрасники» разжились лишь сухой ничьей с «Порту».

    Вот только в своем чемпионате команда стартовала не так уверенно. В минувшем туре «Атлетико» минимально уступил «Алавесу».

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    • 3 место в Пример — не провал, однако команда пытается повторить успех минувшего сезона. Вот только, атака «Атлетико» в нынешнем сезоне забивает весьма натужно (9 мячей).

    Даже Луис Суарес отличился лишь трижды в 7 матчах Примеры. Столько же в активе у хавбека Анхеля Корреа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Милан» — за 2.90.

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    Хозяева неплохо атакуют, но «россонери» пока не слишком стабильны.

    «Атлетико» в последних матчах испытывает трудности с реализацией, и наверняка попытается их решить в этой встрече.

    В поединке команд, любящих и умеющих атаковать, будет забито сразу несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Милан» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» с «Атлетико» будут забивать?
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