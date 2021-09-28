«Милан»
Миланцы в нынешнем сезоне намерены побороться за Скудетто. Однако и в Лиге чемпионов будет бороться за свой престиж.
В своем последнем матче чемпионата Италии «Милан» победил. «Россонери» на выезде переиграли «Специю» (1:2), причем один из мячей в активе Даниэле Мальдини.
В своем чемпионате команда занимает 1 место. В ее активе 16 очков, причем отрыв от ближайшего преследователя минимальный.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Увы, вновь не появится на поле Златан Ибрагимович. Кроме легендарного шведа в этой встрече не примут участие Тьему Бакайоко, Алессандро Флоренци и Раде Крунич.
«Атлетико»
Мадридцы в Лиге чемпионов стартовали не лучшим образом. Дома «матрасники» разжились лишь сухой ничьей с «Порту».
Вот только в своем чемпионате команда стартовала не так уверенно. В минувшем туре «Атлетико» минимально уступил «Алавесу».
3 место в Пример — не провал, однако команда пытается повторить успех минувшего сезона. Вот только, атака «Атлетико» в нынешнем сезоне забивает весьма натужно (9 мячей).
Даже Луис Суарес отличился лишь трижды в 7 матчах Примеры. Столько же в активе у хавбека Анхеля Корреа.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Милан» — за 2.90.
«Атлетико» в последних матчах испытывает трудности с реализацией, и наверняка попытается их решить в этой встрече.
В поединке команд, любящих и умеющих атаковать, будет забито сразу несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.