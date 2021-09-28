«Милан» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Миланцы в нынешнем сезоне намерены побороться за Скудетто. Однако и в Лиге чемпионов будет бороться за свой престиж.

В своем последнем матче чемпионата Италии «Милан» победил. «Россонери» на выезде переиграли «Специю» (1:2), причем один из мячей в активе Даниэле Мальдини.

В своем чемпионате команда занимает 1 место. В ее активе 16 очков, причем отрыв от ближайшего преследователя минимальный.

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Увы, вновь не появится на поле Златан Ибрагимович. Кроме легендарного шведа в этой встрече не примут участие Тьему Бакайоко, Алессандро Флоренци и Раде Крунич.

«Атлетико»

Мадридцы в Лиге чемпионов стартовали не лучшим образом. Дома «матрасники» разжились лишь сухой ничьей с «Порту».

Вот только в своем чемпионате команда стартовала не так уверенно. В минувшем туре «Атлетико» минимально уступил «Алавесу».

3 место в Пример — не провал, однако команда пытается повторить успех минувшего сезона. Вот только, атака «Атлетико» в нынешнем сезоне забивает весьма натужно (9 мячей).

Даже Луис Суарес отличился лишь трижды в 7 матчах Примеры. Столько же в активе у хавбека Анхеля Корреа.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Милан» — за 2.90.

Хозяева неплохо атакуют, но «россонери» пока не слишком стабильны .

«Атлетико» в последних матчах испытывает трудности с реализацией, и наверняка попытается их решить в этой встрече.

В поединке команд, любящих и умеющих атаковать, будет забито сразу несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.