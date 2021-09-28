Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» 28 сентября на своем поле сыграет против «Бешикташа». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 19:45 по мск. «Аякс» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» стал победителем чемпионата Нидерландов в прошлом сезоне, благодаря чему получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Отметим, что «Божьи сыновья» в четвертый раз подряд выступают в основной части самого главного еврокубка. В сезоне-2018/19 команда добралась до полуфинала, где уступила по сумме двух матчей «Тоттенхэму».

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов нынешнего сезона коллектив разгромил на выезде лиссабонский «Спортинг» (5:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На прошедших выходных «Аякс» добился победы над «Гронингеном» 3:0 в чемпионате страны, где он провел семь встреч и еще там не уступал. Единственное поражение у коллектива было в Суперкубке Нидерландов от ПСВ — 0:4.

«Бешикташ»

«Бешикташ» оказался в основной сетке Лиги чемпионов благодаря победе в прошлом розыгрыше чемпионата Турции. Это станет для него восьмым появлением на данной стадии.

И лишь однажды турецкому клубу удалось выйти в плей-офф самого престижного еврокубка. Случилось это в сезоне-2017/18, но уже в 1/8 финала он уступил по сумме двух встреч «Баварии».

В первом туре группового этапа нового сезона Лиги чемпионов коллектив потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) дома.

Накануне «Бешикташ» проиграл «Алтаю» (1:2) в чемпионате Турции, где он идет на третьей строчке. Отставание от лидера «Фенербахче» составляет два очка, от того же «Алтая» — один.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,12.

Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 8,00.

Наши прогноз и ставка — «Аякс» забьет в первые 15 минут матча за 3,50.