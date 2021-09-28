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    Одержит ли «Аякс» вторую победу в Лиге чемпионов?

    «Аякс» — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 3.50) на футбол, Лиги чемпионов, 28 сентября 2021 года

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    В первом туре «Аякс» разгромил «Спортинг»
    Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» 28 сентября на своем поле сыграет против «Бешикташа». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 19:45 по мск. «Аякс» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 28 Сентября 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 19:45 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 18.00
  • Ставка!
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    «Аякс»

    «Аякс» стал победителем чемпионата Нидерландов в прошлом сезоне, благодаря чему получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    Отметим, что «Божьи сыновья» в четвертый раз подряд выступают в основной части самого главного еврокубка. В сезоне-2018/19 команда добралась до полуфинала, где уступила по сумме двух матчей «Тоттенхэму».

    В первом туре группового раунда Лиги чемпионов нынешнего сезона коллектив разгромил на выезде лиссабонский «Спортинг» (5:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На прошедших выходных «Аякс» добился победы над «Гронингеном» 3:0 в чемпионате страны, где он провел семь встреч и еще там не уступал. Единственное поражение у коллектива было в Суперкубке Нидерландов от ПСВ — 0:4.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» оказался в основной сетке Лиги чемпионов благодаря победе в прошлом розыгрыше чемпионата Турции. Это станет для него восьмым появлением на данной стадии.

    И лишь однажды турецкому клубу удалось выйти в плей-офф самого престижного еврокубка. Случилось это в сезоне-2017/18, но уже в 1/8 финала он уступил по сумме двух встреч «Баварии».

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  • 14/09/2021

    • В первом туре группового этапа нового сезона Лиги чемпионов коллектив потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) дома.

    Накануне «Бешикташ» проиграл «Алтаю» (1:2) в чемпионате Турции, где он идет на третьей строчке. Отставание от лидера «Фенербахче» составляет два очка, от того же «Алтая» — один.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,12.

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    Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставка — «Аякс» забьет в первые 15 минут матча за 3,50.

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    «Аякс» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Аякс» вторую победу в Лиге чемпионов?
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