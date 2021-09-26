«Днепр-1» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 17:00 мск. «Днепр-1» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

Днепряне вполне котируются в качестве борцов за медали. Во всяком случае, команда Игора Йовичевича демонстрирует качественный футбол.

В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» минимально переиграл «Верес». После того команда еще и обыграла в Кубке страны «ВПК-Агро» (1:2).

«Днепр-1» занимает 4 место в УПЛ, отставая от третьей позиции лишь по дополнительным показателям «Десне». Точнее, из-за поражения северянам в очной встрече (2:1).

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В этом поединке команда Йовичевича будет противостоять своему потенциальному конкуренту за бронзу. В родных стенах днепряне не должны опростоволоситься.

«Заря»

Луганчане стартовый отрезок сезона провалили. Очков потеряно немало, да и разговоры об уходе Виктора Скрипника не утихают.

В УПЛ «Заря» находится на 7 месте, имея в своем активе 14 очков. Правда, атакующие показатели у команды весьма неплохие — 16 голов в 8 матчах.

Наверняка в этом поединке луганчане постараются, как минимум, не уступить. Тем паче, в общую группу вернулся форвард Шахаб Зейхеди.

Впрочем, при наличии Александра Гладкого и Аллахъяра Сайядманеша, «Заря» и без того будет смотреться солидно. Отметим также Владислава Кочергина, отличившего в УПЛ уже тремя голами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Днепр-1» за 2.40, на ничью за 3.45, а на «Зарю» — за 2.90.

Днепряне смотрятся весьма выгодно, и наверняка постараются сыграть на своих козырях.

Гости шикарно атакуют, и в этой встрече постараются добыть очки .

Обе команды сильны атакой, что и продемонстрируют в этом матче. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.15.