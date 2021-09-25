«Уотфорд»
«Уотфорд» в нынешнем сезоне вряд ли будет бороться за что-то большее, чем сохранение прописки в АПЛ. Таковы нынешние реалии.
Ныне «Уотфорд» занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. На текущий момент в активе у «шершней» 6 очков по итогам пяти сыгранных туров.
В минувшем туре «Уотфорд» продемонстрировала свое умение атаковать. На выезде команда оставила ни с чем «Норвич» (1:3).
А вот из Кубка английской лиги «шершни» благополучно вылетели. Дома команда уступила представителю Чемпионшипа «Сток Сити» (1:3).
«Ньюкасл»
«Сороки» все никак не могут выбраться из статуса отчаянных борцов за выживание. «Ньюкаслу» недостает многого в аспекте борьбы за еврокубки.
На текущий момент «Ньюкасл» занимает лишь 18 место в турнирной таблице. В активе у команды только 2 набранных очка при разнице мячей 6:13. Тихий ужас!
В предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» дома добыл один пункт. Однако ничья с «Лидсом» (1:1) вряд ли сойдет за положительный результат.
Пора бы команде начинать побеждать, ибо так можно и загрузнуть в зоне вылета. Стив Брюс — опытный наставник, и явно сделает все возможное, дабы «Ньюкасл» как можно скорее выбрался из опасной зоны.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Ньюкасл» — за 3.25.
Хозяева довольно удачно играют с «сороками», и явно постарается использовать слабость обороны соперника.
Команде Брюса пора побеждать, ибо «сороки» увязли в опасной зоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 3.25.