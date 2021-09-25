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    «Сороки» заклюют «шершней»?

    «Уотфорд» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, АПЛ, 25 сентября 2021 года

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    Шон Лонгстафф
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 17:00 мск. «Уотфорд» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в нынешнем сезоне вряд ли будет бороться за что-то большее, чем сохранение прописки в АПЛ. Таковы нынешние реалии.

    Ныне «Уотфорд» занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. На текущий момент в активе у «шершней» 6 очков по итогам пяти сыгранных туров.

    В минувшем туре «Уотфорд» продемонстрировала свое умение атаковать. На выезде команда оставила ни с чем «Норвич» (1:3).

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    А вот из Кубка английской лиги «шершни» благополучно вылетели. Дома команда уступила представителю Чемпионшипа «Сток Сити» (1:3).

    «Ньюкасл»

    «Сороки» все никак не могут выбраться из статуса отчаянных борцов за выживание. «Ньюкаслу» недостает многого в аспекте борьбы за еврокубки.

    На текущий момент «Ньюкасл» занимает лишь 18 место в турнирной таблице. В активе у команды только 2 набранных очка при разнице мячей 6:13. Тихий ужас!

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    • В предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» дома добыл один пункт. Однако ничья с «Лидсом» (1:1) вряд ли сойдет за положительный результат.

    Пора бы команде начинать побеждать, ибо так можно и загрузнуть в зоне вылета. Стив Брюс — опытный наставник, и явно сделает все возможное, дабы «Ньюкасл» как можно скорее выбрался из опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Ньюкасл» — за 3.25.

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    Хозяева довольно удачно играют с «сороками», и явно постарается использовать слабость обороны соперника.

    «Ньюкасл» еще ни разу не выигрывал в чемпионате, и явно сыграет активно в атаке.

    Команде Брюса пора побеждать, ибо «сороки» увязли в опасной зоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 3.25.

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    «Уотфорд» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Сороки» заклюют «шершней»?
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