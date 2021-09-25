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    Все новости спорта

    «Оренбург» начнет активно?

    «Оренбург» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, ФНЛ, 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Енисей»
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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:00 мск. «Оренбург» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оренбург»

    «Оренбург» в минувшем туре вновь потерял лидерство. Точнее, в очной встрече отдал его московскому «Торпедо».

    На текущий момент команда вернулась на 2 место в турнирной таблице. Причем отрыв от ближайшего преследователя «Факела» минимальный.

    В минувшем туре «Оренбург» скандально уступил «Торпедо» (2:1). Марцел Личка остался очень недоволен некоторыми судейскими решениями.

    Прогнозы на ФНЛ

    Безусловно, в этом матче «Оренбург» будет, что называется, рвать и метать. Борьба за повышение в классе обостряется!

    «Енисей»

    Красноярцы все никак не поднимутся даже в середину таблицы. Благо, что из зоны вылета вылезли, но потенциал у команды куда более серьезный.

    На текущий момент «Енисей» занимает 14 место с 14 очками в активе. Однако в 12 матчах красноярцы пропустили уже 20 мячей.

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    • В минувшем туре «Енисей» уступил в сибирском дерби «Томи» (2:3). Свой четвертый гол в той встрече забил защитник Валерий Кичин.

    Поединки с «Оренбургом» красноярцам даются с переменным успехом. Из пяти последних матчей соперники дважды обменялись победами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.67, на ничью за 3.90, а на «Енисей» — за 5.20.

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    Хозяева болезненно перенесли поражение в прошлом туре, так что будут пытаться реабилитироваться.

    «Енисей» играет нестабильно, к тому же проиграл в двух последних поединках.

    Команда Лички максимальным образом настроена вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.

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    «Оренбург» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» начнет активно?
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