«Оренбург» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:00 мск. «Оренбург» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в минувшем туре вновь потерял лидерство. Точнее, в очной встрече отдал его московскому «Торпедо».

На текущий момент команда вернулась на 2 место в турнирной таблице. Причем отрыв от ближайшего преследователя «Факела» минимальный.

В минувшем туре «Оренбург» скандально уступил «Торпедо» (2:1). Марцел Личка остался очень недоволен некоторыми судейскими решениями.

Прогнозы на ФНЛ

Безусловно, в этом матче «Оренбург» будет, что называется, рвать и метать. Борьба за повышение в классе обостряется!

«Енисей»

Красноярцы все никак не поднимутся даже в середину таблицы. Благо, что из зоны вылета вылезли, но потенциал у команды куда более серьезный.

На текущий момент «Енисей» занимает 14 место с 14 очками в активе. Однако в 12 матчах красноярцы пропустили уже 20 мячей.

В минувшем туре «Енисей» уступил в сибирском дерби «Томи» (2:3). Свой четвертый гол в той встрече забил защитник Валерий Кичин.

Поединки с «Оренбургом» красноярцам даются с переменным успехом. Из пяти последних матчей соперники дважды обменялись победами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.67, на ничью за 3.90, а на «Енисей» — за 5.20.

Хозяева болезненно перенесли поражение в прошлом туре, так что будут пытаться реабилитироваться .

«Енисей» играет нестабильно, к тому же проиграл в двух последних поединках.

Команда Лички максимальным образом настроена вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.