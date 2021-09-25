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    БАТЭ снова победит?

    «Рух» Брест — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Белоруссии, 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» Брест — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Рух» Брест сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 20:00 мск. «Рух» Брест — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 25 Сентября 2021 года
    Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Рух Брест 20:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Рух» Брест

    Брестчане бьются за бронзовые медали. Впрочем, теоретически команда вполне может добиться и большего…

    На текущий момент «Рух» Брест находится на 4 месте в турнирной таблице. Причем отставание от искомой третьей позиции составляет один пункт.

    В минувшем туре «Рух» Брест добыл техническую победу. «Спутник» еще летом снялся с чемпионата, так что в матче с этой командой все соперники получают по три очка без боя.

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    Отдохнув в минувшем туре, брестчане явно намерены дать бой одному из лидеров чемпионата. Вот только команда проиграла все три матча борисовцам.

    БАТЭ

    Борисовцы бьются за чемпионство до последнего. Да, солигорский «Шахтер» имеет больше шансов на титул, но БАТЭ сам себя загнал в такую ситуацию…

    В минувшем туре БАТЭ добыл викторию. В центральном матче чемпионата «горняки» были минимально повержены, и интрига немного ожила.

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    • На текущий момент БАТЭ занимает 2 место с 51 очком в активе. Лучшая атака лиги (45 голов) пока не дает вожделенного лидерства в турнирной таблице.

    Интересно, что лидером атак команды является опытнейший Павел Нехайчик. В активе хавбека 6 забитых голов в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.44, на ничью за 3.60, а на «Рух» Брест — за 2.75.

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    Хозяева борются за медали, но традиционно неудачно играют с БАТЭ.

    БАТЭ не может допустить осечку, иначе мечта о чемпионстве только мечтой и останется.

    Гости будут стараться добыть победу, ведь в противном случае практически лишатся шансов на чемпионский титул. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.44.

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    «Рух» Брест — БАТЭ: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. БАТЭ снова победит?
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