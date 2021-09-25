«Акрон»
«Акрон», который считался потенциальным претендентом на стыки, падает все ниже. Что говорить, если тольяттинцы в 12 матчах забили только 9 мячей?!
На текущий момент команда находится на 15 месте в турнирной таблице ФНЛ. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего один балл.
В минувшем туре «Акрон» вновь разочаровал игрой и результатом. Поражение от молодых краснодарцев (2:0) вышло полностью заслуженным.
Безусловно, в этом матче «Акрон» постарается дать бой лидеру ФНЛ. В прошлом сезоне у тольяттинцев получилось взять в матчах с москвичами одно очко.
«Торпедо»
Команда Александра Бородюка заслуженно вернулась в лидеры. После трех подряд ничьих торпедовцы добыли важнейшую викторию.
В минувшем туре «Торпедо» переиграло своего главного конкурента за выход в РПЛ. Дома подопечные Бородюка добыли победу (2:1), а оба гола забил Мухаммад Султонов.
На текущий момент «Торпедо» занимает 1 место с 28 очками в активе. При этом, в 12 матчах москвичи забили 28 мячей, пропустив в свои ворота 10.
В отличной форме находятся упоминавшийся Султонов и лучший бомбардир лиги Амур Калмыков. В активе последнего уже 10 мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.73, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 5.00.
Хозяева разочаровывают своими результатами, и явно не потянут битву с лидером.
Торпедовцы смотрятся очень мощно, и в этом матче не упустят своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.32.