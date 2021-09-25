ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять Рональд КуманБудущее Кумана в «Барселоне» предрешено Луис СуаресПримера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе», «Реал» не оставил шансов «Мальорке»
  • 00:58
    • «Барселона» в меньшинстве не справилась с «Кадисом»
  • 23:38
    • Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Удинезе»
  • 22:15
    • Московское «Динамо» одолело «Сочи» в гостях
  • 21:54
    • «Салават Юлаев» обыграл на выезде СКА
  • 21:35
    • Пенальти спас «Лацио» от поражения в Турине
  • 21:30
    • Дубль Осимхена помог «Наполи» разгромить «Сампдорию»
  • 18:28
    • РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства
    Все новости спорта

    «Торпедо» быстро обуздает «Акрон»?

    «Акрон» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, ФНЛ, 25 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Акрон Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 17:00 мск. «Акрон» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Акрон»

    «Акрон», который считался потенциальным претендентом на стыки, падает все ниже. Что говорить, если тольяттинцы в 12 матчах забили только 9 мячей?!

    На текущий момент команда находится на 15 месте в турнирной таблице ФНЛ. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего один балл.

    В минувшем туре «Акрон» вновь разочаровал игрой и результатом. Поражение от молодых краснодарцев (2:0) вышло полностью заслуженным.

    Прогнозы на ФНЛ

    Безусловно, в этом матче «Акрон» постарается дать бой лидеру ФНЛ. В прошлом сезоне у тольяттинцев получилось взять в матчах с москвичами одно очко.

    «Торпедо»

    Команда Александра Бородюка заслуженно вернулась в лидеры. После трех подряд ничьих торпедовцы добыли важнейшую викторию.

    В минувшем туре «Торпедо» переиграло своего главного конкурента за выход в РПЛ. Дома подопечные Бородюка добыли победу (2:1), а оба гола забил Мухаммад Султонов.

  • Из лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России?
  • Форвард «Зенита» отверг предложение Валерия Карпина
  • 22/09/2021

    • На текущий момент «Торпедо» занимает 1 место с 28 очками в активе. При этом, в 12 матчах москвичи забили 28 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    В отличной форме находятся упоминавшийся Султонов и лучший бомбардир лиги Амур Калмыков. В активе последнего уже 10 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.73, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 5.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева разочаровывают своими результатами, и явно не потянут битву с лидером.

    «Торпедо» постарается оторваться от преследователей, тем паче, в их составе есть кому забивать.

    Торпедовцы смотрятся очень мощно, и в этом матче не упустят своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Колос — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гомель — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Альмерия — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Велес
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Акрон» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Торпедо» быстро обуздает «Акрон»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры