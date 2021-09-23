«Фламенго»
«Фламенго» в нынешнем сезоне вряд ли потянет вклиниться в чемпионскую гонку в чемпионате Бразилии. Отставание от лидера «Атлетико Минейро» выглядит гигантским.
Ныне команда занимает лишь 3 место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. На текущий момент в активе у «Фламенго» 34 очка при двух играх в запасе.
В минувшем туре «Фламенго» дома не сумел разжиться хотя бы одним баллом. Поражение от «Гремио» получилось минимальным, но от того не менее обидным.
В нынешнем сезоне в составе «Фламенго» особо выделяется опытный Бруно Энрике. Форвард в 13 матчах чемпионата наколотил 8 мячей.
«Барселона Гуаякиль»
Эта команда свою задачу в чемпионате Эквадора пока не выполняет. Во втором этапе «Барселона Гуаякиль» держится на экваторе турнирной таблицы.
На текущий момент «Барселона Гуаякиль» занимает 7 место. В активе у команды 12 очков при разнице мячей 9:8. Скромно…
В предыдущем туре чемпионата Эквадора «Барселона Гуаякиль» наконец-то победила. Дома было обыграно «Депортиво Куэнка» (3:2).
А вот в Кубке Либертадорес команда имеет недурственные шансы на успех. Эквадорцы ведь сумели пройти сильный бразильский «Флуминенсе»!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 1.20, на ничью за 6.30, а на «Барселону Гуаякиль» — за 15.50.
«Барселона Гуаякиль» уже успела пошуметь в Кубке Либертадорес, но хватит ли ее еще на один футбольный подвиг?!.
Хозяева наверняка сыграют в атакующей манере, и наверняка после перерыва склонят чашу весов в свою пользу. Наши прогноз и ставка — Фора «Фламенго» -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.65.