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    «Фламенго» прибавит после перерыва?

    «Фламенго» — «Барселона Гуаякиль». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, Кубок Либертадорес, 23 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Барселона Гуаякиль»
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    Габриэль Барбоза
    «Фламенго» сыграет на своем поле с «Барселоной Гуаякиль» в рамках полуфинала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 03:30 мск. «Фламенго» — «Барселона Гуаякиль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фламенго»

    «Фламенго» в нынешнем сезоне вряд ли потянет вклиниться в чемпионскую гонку в чемпионате Бразилии. Отставание от лидера «Атлетико Минейро» выглядит гигантским.

    Ныне команда занимает лишь 3 место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. На текущий момент в активе у «Фламенго» 34 очка при двух играх в запасе.

    В минувшем туре «Фламенго» дома не сумел разжиться хотя бы одним баллом. Поражение от «Гремио» получилось минимальным, но от того не менее обидным.

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    В нынешнем сезоне в составе «Фламенго» особо выделяется опытный Бруно Энрике. Форвард в 13 матчах чемпионата наколотил 8 мячей.

    «Барселона Гуаякиль»

    Эта команда свою задачу в чемпионате Эквадора пока не выполняет. Во втором этапе «Барселона Гуаякиль» держится на экваторе турнирной таблицы.

    На текущий момент «Барселона Гуаякиль» занимает 7 место. В активе у команды 12 очков при разнице мячей 9:8. Скромно…

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    • В предыдущем туре чемпионата Эквадора «Барселона Гуаякиль» наконец-то победила. Дома было обыграно «Депортиво Куэнка» (3:2).

    А вот в Кубке Либертадорес команда имеет недурственные шансы на успех. Эквадорцы ведь сумели пройти сильный бразильский «Флуминенсе»!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 1.20, на ничью за 6.30, а на «Барселону Гуаякиль» — за 15.50.

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    Бразильцы наверняка постараются соорудить необходимый голевой задел.

    «Барселона Гуаякиль» уже успела пошуметь в Кубке Либертадорес, но хватит ли ее еще на один футбольный подвиг?!.

    Хозяева наверняка сыграют в атакующей манере, и наверняка после перерыва склонят чашу весов в свою пользу. Наши прогноз и ставка — Фора «Фламенго» -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.65.

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    «Фламенго» — «Барселона Гуаякиль»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. «Фламенго» прибавит после перерыва?
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