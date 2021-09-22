В среду, 22 сентября, в рамках 6-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своем поле сразится с «Алавесом». Игра начнется в 20:30 по мск. «Эспаньол» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» прошлый сезон провел в Сегунде, где смог занять одно из двух первых мест и благодаря этому повысился в классе, где после пяти туров еще не побеждал.

Коллектив из Барселоны в текущем чемпионате расписал три мировые и дважды уходил с поля ни с чем. С этими показателями он находится в нижней части турнирной таблицы.

В минувшем игровом дне «попугаи» сыграли вничью с «Бетисом» со счетом 2:2 на его поле, где они смогли уйти от поражения на седьмой компенсированной минуте.

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Еще с учетом прошлого сезона «Эспаньолу» удалось выиграть всего один матч из десяти последних во всех турнирах. Также в этот период он пять разу уступал и четыре раза сыграл вничью.

«Алавес»

«Алавес» в прошлом сезоне с большим трудом отстоял свое место в элите испанского футбола, финишировав недалеко от опасной зоны, опередив ее только на четыре очка.

Текущее же первенство «славные» пока полностью проваливают, проиграв все четыре проведенные встречи и в компании с «Хетафе» замыкают турнирную таблицу Примеры.

В прошлой игре первенства коллектив из Витории уступил у себя дома «Осасуне» со счетом 0:2. Отметим, что в данном чемпионате он забил только один гол и уже три матча подряд не забивает вовсе.

Вне родных стен «Алавесу» в рамках Примеры удалось выиграть только один из 15 последних поединков и десять раз за это время он проиграл.

В сезоне 2019/20 «Эспаньол» в поединках с «Алавесом» набрал четыре очка, победив 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Алавес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.88.

На викторию «Алавеса» дают — 4.78, ничья оценена — в 3.52.

В данном поединке рискнем поставить на то, что «Алавес» сможет избежать фиаско, не проиграв в Барселоне. Наша прогноз на эту игру — Х2.