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    Избегут ли «славные» очередного поражения?

    «Эспаньол» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Чемпионат Испании, 22 сентября 2021 года

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    Футболист «Алавеса»
    В среду, 22 сентября, в рамках 6-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своем поле сразится с «Алавесом». Игра начнется в 20:30 по мск. «Эспаньол» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Сентября 2021 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 20:30 Алавес Алавес
  • Витория
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.85
  • Ставка!
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» прошлый сезон провел в Сегунде, где смог занять одно из двух первых мест и благодаря этому повысился в классе, где после пяти туров еще не побеждал.

    Коллектив из Барселоны в текущем чемпионате расписал три мировые и дважды уходил с поля ни с чем. С этими показателями он находится в нижней части турнирной таблицы.

    В минувшем игровом дне «попугаи» сыграли вничью с «Бетисом» со счетом 2:2 на его поле, где они смогли уйти от поражения на седьмой компенсированной минуте.

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    Еще с учетом прошлого сезона «Эспаньолу» удалось выиграть всего один матч из десяти последних во всех турнирах. Также в этот период он пять разу уступал и четыре раза сыграл вничью.

    «Алавес»

    «Алавес» в прошлом сезоне с большим трудом отстоял свое место в элите испанского футбола, финишировав недалеко от опасной зоны, опередив ее только на четыре очка.

    Текущее же первенство «славные» пока полностью проваливают, проиграв все четыре проведенные встречи и в компании с «Хетафе» замыкают турнирную таблицу Примеры.

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    • В прошлой игре первенства коллектив из Витории уступил у себя дома «Осасуне» со счетом 0:2. Отметим, что в данном чемпионате он забил только один гол и уже три матча подряд не забивает вовсе.

    Вне родных стен «Алавесу» в рамках Примеры удалось выиграть только один из 15 последних поединков и десять раз за это время он проиграл.

    В сезоне 2019/20 «Эспаньол» в поединках с «Алавесом» набрал четыре очка, победив 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Алавес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Алавеса» дают — 4.78, ничья оценена — в 3.52.

    В данном поединке рискнем поставить на то, что «Алавес» сможет избежать фиаско, не проиграв в Барселоне. Наша прогноз на эту игру — Х2.

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    «Эспаньол» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. Избегут ли «славные» очередного поражения?
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