19 сентября в 6-м туре второго испанского дивизиона «Понферрадина» на своем поле сыграет против «Малагой». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Понферрадина» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Понферрадина»

«Понферрадина» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона закончила на восьмом месте, существенно отстав от шестой строки, дающий право на плей-офф.

В межсезонных товарищеских поединках «сине-белые» сперва дважды проиграли, но затем добились трех викторий подряд. Беспроигрышная серия продолжилась и в новом чемпионате, где они выиграл первые три встречи.

Так, на старте турнира кастильонцы поочередно добились выигрышей над «Алькорконом» 1:0, «Эйбаром» 1:0 и «Жироной» 2:1. В четвертом же игровом дне эта удачная серия прервалась, состоялось фиаско от «Тенерифе» в гостях — 0:2.

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В минувшем же туре «Понферрадина» обыграла дома «Альмерию» 1:0. Отметим, что на своем поле у нее только два фиаско за последние 13 встреч при семи победах.

«Малага»

«Малага» в минувшем сезоне никаких задач не решала, завершив прошлогоднее первенство Сегунды в середине турнирной таблицы, на 12 месте.

Заключительный поединок прошлого сезона «анчоусы» провели неудачно, выиграв только одну встречу из последних восьми, дважды сыграв вничью и пять игр проиграв.

В текущем сезоне «медузы» также стабильностью не отличаются, набрав в пяти встречах восемь баллов, с которыми находятся на шестом месте в турнирной таблицы.

Начала «Малага» с двух мировых подряд, поделив очки дома с «Мирандесем» 0:0 и в гостях с «Ибицей» 2:2, после чего дома обыграла 1:0 «Алькоркон» и уступила на выезде «Альмерии» 0:2. В минувшем же игровом дне она в родных стенах одолела «Жирону» 2:0.

В минувшем сезоне «Понферрадина» в матчах с «Малагой» набрала четыре очка, победив 2:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Понферрадина» — «Малага»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Понферрадины» предлагают — 2.53.

На викторию «Малаги» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.00.

«Понферрадина» в родных стенах выступает достаточно сильно, редко проигрывая. Поэтому в данной встрече рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.