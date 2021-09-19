«Партизан»
«Партизан» очень мощно стартовал в текущем чемпионате. После семи туров команда занимает первое место в турнирной таблице.
Пока что «Партизан» не потерял ни одного очка, выиграв все предыдущие матчи с
В прошлом туре команда Александра Станоевича обыграла на выезде «Раднички» — 3:1. Перед этим в четырех матчах «Партизан» забил 16 мячей.
Среди недели «Партизан» успешно стартовал в групповом этапе Лиги конференций. Сербы выиграли на Кипре у «Анортосиса» со счетом 2:0.
«Црвена Звезда»
Тем временем «Црвена Звезда» пока отстает от «Партизана» на два очка. В матче первого тура команда Деяна Станковича не смогла выиграть у «Войводины» (0:0).
После этого было шесть побед кряду. Правда, общая разница забиты и пропущенных мячей не такая внушительная, как у «Партизана». Всего лишь 13:3.
В отличие от конкурента, который вообще не видит перед собой никаких препятствий, у «Црвены Звезды» все-таки было несколько напряженных матчей.
В четверг «Црвена Звезда» тоже провела успешный матча в еврокубках. Сербский гранд выиграл на своем поле у португальской «Браги» (2:1) в первом туре Лиги Европы.
Прогноз и ставка
На «Партизан» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Црвены Звезды» — за 2.69.
В четырех из пяти предыдущих матчей между этими командами было забито меньше двух мячей. А еще в одном была ничья 1:1.
Между собой сербские гранды не умеют играть результативно. Сплошная борьба и эмоции.
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.81.