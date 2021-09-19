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    «Партизан» и «Црвена Звезда» снова не порадуют голами?

    «Партизан» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.81) и ставки на чемпионат Сербии 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Партизан» — «Црвена Звезда»
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    В пяти предыдущих матчах между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» было забито лишь четыре мяча
    «Партизан» сыграет на своем поле против «Црвены Звезды» в рамках девятого тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 19 сентября в Белграде, начало — в 19:00 мск. «Партизан» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Сербия. Суперлига 19 Сентября 2021 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 19:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Партизан»

    «Партизан» очень мощно стартовал в текущем чемпионате. После семи туров команда занимает первое место в турнирной таблице.

    Пока что «Партизан» не потерял ни одного очка, выиграв все предыдущие матчи с общим счетом 25:2.

    В прошлом туре команда Александра Станоевича обыграла на выезде «Раднички» — 3:1. Перед этим в четырех матчах «Партизан» забил 16 мячей.

    Среди недели «Партизан» успешно стартовал в групповом этапе Лиги конференций. Сербы выиграли на Кипре у «Анортосиса» со счетом 2:0.

    «Црвена Звезда»

    Тем временем «Црвена Звезда» пока отстает от «Партизана» на два очка. В матче первого тура команда Деяна Станковича не смогла выиграть у «Войводины» (0:0).

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    • После этого было шесть побед кряду. Правда, общая разница забиты и пропущенных мячей не такая внушительная, как у «Партизана». Всего лишь 13:3.

    В отличие от конкурента, который вообще не видит перед собой никаких препятствий, у «Црвены Звезды» все-таки было несколько напряженных матчей.

    Все прогнозы на футбол

    В четверг «Црвена Звезда» тоже провела успешный матча в еврокубках. Сербский гранд выиграл на своем поле у португальской «Браги» (2:1) в первом туре Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    На «Партизан» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Црвены Звезды» — за 2.69.

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    В четырех из пяти предыдущих матчей между этими командами было забито меньше двух мячей. А еще в одном была ничья 1:1.

    Между собой сербские гранды не умеют играть результативно. Сплошная борьба и эмоции.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.81.

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    «Партизан» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. «Партизан» и «Црвена Звезда» снова не порадуют голами?
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