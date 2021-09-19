«Партизан» сыграет на своем поле против «Црвены Звезды» в рамках девятого тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 19 сентября в Белграде, начало — в 19:00 мск. «Партизан» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

«Партизан» очень мощно стартовал в текущем чемпионате. После семи туров команда занимает первое место в турнирной таблице.

Пока что «Партизан» не потерял ни одного очка, выиграв все предыдущие матчи с общим счетом 25:2 .

В прошлом туре команда Александра Станоевича обыграла на выезде «Раднички» — 3:1. Перед этим в четырех матчах «Партизан» забил 16 мячей.

Среди недели «Партизан» успешно стартовал в групповом этапе Лиги конференций. Сербы выиграли на Кипре у «Анортосиса» со счетом 2:0.

«Црвена Звезда»

Тем временем «Црвена Звезда» пока отстает от «Партизана» на два очка. В матче первого тура команда Деяна Станковича не смогла выиграть у «Войводины» (0:0).

После этого было шесть побед кряду. Правда, общая разница забиты и пропущенных мячей не такая внушительная, как у «Партизана». Всего лишь 13:3.

В отличие от конкурента, который вообще не видит перед собой никаких препятствий, у «Црвены Звезды» все-таки было несколько напряженных матчей.

Все прогнозы на футбол

В четверг «Црвена Звезда» тоже провела успешный матча в еврокубках. Сербский гранд выиграл на своем поле у португальской «Браги» (2:1) в первом туре Лиги Европы.

Прогноз и ставка

На «Партизан» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Црвены Звезды» — за 2.69.

В четырех из пяти предыдущих матчей между этими командами было забито меньше двух мячей. А еще в одном была ничья 1:1.

Между собой сербские гранды не умеют играть результативно. Сплошная борьба и эмоции.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.81.