Грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Грозненцы начали новый сезон с выездной победы над «Крыльями Советов» (2:1), но затем со счетом 1:2 уступили сначала «Сочи» дома, а потом «Рубину» в гостях.

Зарождавшуюся серию неудач прервала домашняя победа над «Динамо» (2:1), но выезд в гости к ЦСКА завершился поражением со счетом 0:2.

Перед международной паузой «Ахмат» дома одолел тульский «Арсенал» (2:1), но в последнем матче проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:3.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 7 туров РПЛ «Ахмат» с 9 очками на 10-м месте. Разница мячей 9-12, Даниил Уткин забил 3 гола. Не сыграет Бериша, под вопросом участие Богосаваца.

«Краснодар»

В первом туре команда Виктора Гончаренко на выезде разгромила «Урал» (3:0), но после этого «быки» у себя дома неожиданно потерпели поражение от «Химок» (0:1).

Затем «Краснодар» уступил «Зениту»( 2:3) в Петербурге, дома победил тульский «Арсенал» (3:2) и в гостях уступили «Локомотиву» (1:2).

Перед матчами сборных «быки» дома победили «Рубин» (2:0), а во время паузы победили казанцев еще раз — в «товарняке» — 3:1.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), и с 10 очками идет на 7-м месте. Разница 12-9. Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграют Вандерсон и Крыховяк, под вопросом Петров, Мартынович и Кордоба.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Краснодара» — 2.19.

В прошлом сезоне «Ахмат» победил «быков» со счетом 2:0 дома и 5:0 в гостях. В пяти последних матчах в Грозном «Краснодар» победил лишь раз и раз сыграл вничью.

«Быки» понесли потери, а грозненцы играют дома. Прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет .