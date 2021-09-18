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    Увезет ли «Краснодар» очки из Грозного?

    «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, РПЛ, 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Краснодар»
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    «Краснодар»
    Грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Ахмат»

    Грозненцы начали новый сезон с выездной победы над «Крыльями Советов» (2:1), но затем со счетом 1:2 уступили сначала «Сочи» дома, а потом «Рубину» в гостях.

    Зарождавшуюся серию неудач прервала домашняя победа над «Динамо» (2:1), но выезд в гости к ЦСКА завершился поражением со счетом 0:2.

    Перед международной паузой «Ахмат» дома одолел тульский «Арсенал» (2:1), но в последнем матче проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:3.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 7 туров РПЛ «Ахмат» с 9 очками на 10-м месте. Разница мячей 9-12, Даниил Уткин забил 3 гола. Не сыграет Бериша, под вопросом участие Богосаваца.

    «Краснодар»

    В первом туре команда Виктора Гончаренко на выезде разгромила «Урал» (3:0), но после этого «быки» у себя дома неожиданно потерпели поражение от «Химок» (0:1).

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  • 13/09/2021

    • Затем «Краснодар» уступил «Зениту»( 2:3) в Петербурге, дома победил тульский «Арсенал» (3:2) и в гостях уступили «Локомотиву» (1:2).

    Перед матчами сборных «быки» дома победили «Рубин» (2:0), а во время паузы победили казанцев еще раз — в «товарняке» — 3:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), и с 10 очками идет на 7-м месте. Разница 12-9. Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграют Вандерсон и Крыховяк, под вопросом Петров, Мартынович и Кордоба.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Краснодара» — 2.19.

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    В прошлом сезоне «Ахмат» победил «быков» со счетом 2:0 дома и 5:0 в гостях. В пяти последних матчах в Грозном «Краснодар» победил лишь раз и раз сыграл вничью.

    «Быки» понесли потери, а грозненцы играют дома. Прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.78.

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    «Ахмат» — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Краснодар» очки из Грозного?
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