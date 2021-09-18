В субботу, 18 сентября, в рамках пятого тура АПЛ «Норвич» на своем стадионе «Карроу Роуд» сыграет с «Уотфордом». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Норвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю дистанцию.

А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, проиграв все четыре матча и закономерно засели на дне турнирки. Причем они забила пока только один гол.

В первых двух турах коллектив крупно уступил «Ливерпулю» 0:3 и «Ман Сити» 0:5. Затем было два минимальных фиаско — от «Лестера» 1:2 и «Арсенала» в Лондоне 0:1 в минувшем игровом дне.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что за пять матчей этого сезона «Норвич» потерпел столько же поражений, сколько за 27 последних поединков прошлого.

«Уотфорд»

«Уотфорд» также прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.

В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали всего три пункта, с которыми разместились на 15 месте, оторвавшись всего немного от зоны вылета.

Эти пункты коллектив заработал в первом туре первенства, переиграв на своем поле «Астон Виллу» со счетом 3:2. После этого он только проигрывал. В минувшем игровом дне он уступил дома 0:2 «Вулверхэмптону».

На чужом поле с учетом прошлого сезона «Уотфорд» проиграл три поединка подряд, а выиграл он только в одном из шести предыдущих встреч вне родных стен.

В прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа« Уотфорд» дважды выиграл у «Норвича» с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка на «Норвич» — «Уотфорд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 2.20.

На викторию «Уотфорда» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.48.

Новичкам очень трудно даются забитые мячи на старте турнира. Прогнозируем, что и сейчас их подведет реализация и в их очном противостоянии результативного футбола не будет. Наша ставка — ТМ 2,5.