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    «Норвич» — «Уотфорд». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Англии, 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Уотфорд»
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    Теэму Пукки
    В субботу, 18 сентября, в рамках пятого тура АПЛ «Норвич» на своем стадионе «Карроу Роуд» сыграет с «Уотфордом». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Норвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Норвич Сити
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    «Норвич»

    «Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю дистанцию.

    А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, проиграв все четыре матча и закономерно засели на дне турнирки. Причем они забила пока только один гол.

    В первых двух турах коллектив крупно уступил «Ливерпулю» 0:3 и «Ман Сити» 0:5. Затем было два минимальных фиаско — от «Лестера» 1:2 и «Арсенала» в Лондоне 0:1 в минувшем игровом дне.

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    Отметим, что за пять матчей этого сезона «Норвич» потерпел столько же поражений, сколько за 27 последних поединков прошлого.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» также прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.

    В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали всего три пункта, с которыми разместились на 15 месте, оторвавшись всего немного от зоны вылета.

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    • Эти пункты коллектив заработал в первом туре первенства, переиграв на своем поле «Астон Виллу» со счетом 3:2. После этого он только проигрывал. В минувшем игровом дне он уступил дома 0:2 «Вулверхэмптону».

    На чужом поле с учетом прошлого сезона «Уотфорд» проиграл три поединка подряд, а выиграл он только в одном из шести предыдущих встреч вне родных стен.

    В прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа« Уотфорд» дважды выиграл у «Норвича» с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Норвич» — «Уотфорд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.48.

    Новичкам очень трудно даются забитые мячи на старте турнира. Прогнозируем, что и сейчас их подведет реализация и в их очном противостоянии результативного футбола не будет. Наша ставка — ТМ 2,5.

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    «Норвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры сыграют по низам
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