«Норвич»
«Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю дистанцию.
А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, проиграв все четыре матча и закономерно засели на дне турнирки. Причем они забила пока только один гол.
В первых двух турах коллектив крупно уступил «Ливерпулю» 0:3 и «Ман Сити» 0:5. Затем было два минимальных фиаско — от «Лестера» 1:2 и «Арсенала» в Лондоне 0:1 в минувшем игровом дне.
Отметим, что за пять матчей этого сезона «Норвич» потерпел столько же поражений, сколько за 27 последних поединков прошлого.
«Уотфорд»
«Уотфорд» также прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.
В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали всего три пункта, с которыми разместились на 15 месте, оторвавшись всего немного от зоны вылета.
Эти пункты коллектив заработал в первом туре первенства, переиграв на своем поле «Астон Виллу» со счетом 3:2. После этого он только проигрывал. В минувшем игровом дне он уступил дома 0:2 «Вулверхэмптону».
На чужом поле с учетом прошлого сезона «Уотфорд» проиграл три поединка подряд, а выиграл он только в одном из шести предыдущих встреч вне родных стен.
В прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа« Уотфорд» дважды выиграл у «Норвича» с одинаковым счетом по 1:0.
Прогноз и ставка на «Норвич» — «Уотфорд»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 2.20.
На викторию «Уотфорда» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.48.
Новичкам очень трудно даются забитые мячи на старте турнира. Прогнозируем, что и сейчас их подведет реализация и в их очном противостоянии результативного футбола не будет. Наша ставка — ТМ 2,5.