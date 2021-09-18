БАТЭ сыграет на своем поле с «Шахтером» С в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:00 мск. БАТЭ — «Шахтер» С: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Борисовский клуб намерен вернуть себе чемпионскую корону. И как раз очный поединок с лидером и действующим чемпионом может стать определяющим.

На данный момент БАТЭ занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата. Однако все относительно: при гандикапе в один балл, солигорцы имеют четыре матча в запасе.

В минувшем туре БАТЭ добыл победу. На выезде борисовцы не оставили шансов «Сморгони» (1:3).

Все прогнозы на футбол

В первом круге БАТЭ минимально уступил «горнякам». Так что есть шанс как поквитаться за майскую неудачу, так и воскресить интригу в борьбе за золото.

«Шахтер» С

Четыре матча в запасе — прекрасный шанс максимально приблизиться к чемпионскому титулу. Это понимают в Солигорске, однако с игрой у команды что-то не ладится.

В минувшем туре «Шахтер» С добыл победу без игры. Давно сгинувший «Спутник» дал шанс «горнякам» перевести дух.

Впрочем, команда Сергея Гуренко теряет очки довольно часто. Быть может, «Шахтер» С рассчитывает решить все вопросы в этом матче?!

Несомненно, даже ничья в Борисове будет восприниматься как безусловный успех. Впрочем, «горняки» наверняка будут и атаковать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.44, на ничью за 3.44, а на «Шахтер» С — за 3.06.

Борисовцы обязаны побеждать, дабы воскресить чемпионскую гонку .

«Горняков» устроит и ничья, однако у команды не все ладно с игрой.

БАТЭ более мотивирован, к тому же сейчас смотрится сильнее «горняков». Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.44.