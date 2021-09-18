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    БАТЭ воскресит интригу в чемпионате?

    БАТЭ — «Шахтер» С. Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Белоруссии, 18 сентября 2021 года

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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Шахтером» С в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:00 мск. БАТЭ — «Шахтер» С: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Сентября 2021 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 19:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    БАТЭ

    Борисовский клуб намерен вернуть себе чемпионскую корону. И как раз очный поединок с лидером и действующим чемпионом может стать определяющим.

    На данный момент БАТЭ занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата. Однако все относительно: при гандикапе в один балл, солигорцы имеют четыре матча в запасе.

    В минувшем туре БАТЭ добыл победу. На выезде борисовцы не оставили шансов «Сморгони» (1:3).

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    В первом круге БАТЭ минимально уступил «горнякам». Так что есть шанс как поквитаться за майскую неудачу, так и воскресить интригу в борьбе за золото.

    «Шахтер» С

    Четыре матча в запасе — прекрасный шанс максимально приблизиться к чемпионскому титулу. Это понимают в Солигорске, однако с игрой у команды что-то не ладится.

    В минувшем туре «Шахтер» С добыл победу без игры. Давно сгинувший «Спутник» дал шанс «горнякам» перевести дух.

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    • Впрочем, команда Сергея Гуренко теряет очки довольно часто. Быть может, «Шахтер» С рассчитывает решить все вопросы в этом матче?!

    Несомненно, даже ничья в Борисове будет восприниматься как безусловный успех. Впрочем, «горняки» наверняка будут и атаковать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.44, на ничью за 3.44, а на «Шахтер» С — за 3.06.

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    Борисовцы обязаны побеждать, дабы воскресить чемпионскую гонку.

    «Горняков» устроит и ничья, однако у команды не все ладно с игрой.

    БАТЭ более мотивирован, к тому же сейчас смотрится сильнее «горняков». Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.44.

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    БАТЭ — «Шахтер» С: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. БАТЭ воскресит интригу в чемпионате?
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