«Флора» сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Флора» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флора»

Эстонские клубы в еврокубках выступают неудачно (а в основную сетку попадание — первое в истории). И именно «Флора» способна прервать эту неудачную тенденцию.

В своем последнем матче чемпионата Эстонии «Флора» победила. На выезде таллиннский клуб разгромил «Пярну» (0:6).

В своем чемпионате команда занимает 2 место. В ее активе 46 очков, но потенциально «Флора» еще может побороться за чемпионство с «Левадией».

Все прогнозы на Лигу конференций

Атака команды во многом построена на сильных качествах лидера команды Рауно Саппинена. Форвард постарается проявить себя в матчах Лиги конференций.

«Гент»

Бельгийский клуб в группе В видится фактически фаворитом. Между тем, вероятнее всего, команда будет бороться за 1 место с «Партизаном».

Вот только в своем чемпионате команда стартовала неудачно. В минувшем туре «Гент» дома проиграл «Шарлеруа» (2:3).

15 место в чемпионате Бельгии — явный провал, пусть и стартовый. Впрочем, «Гент» имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей (13:9).

Именно проблемы в обороне — главный бич команды. Есть опасения, что они отразятся на результате и в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гент» за 1.40, на ничью за 4.33, а на «Флору» — за 7.00.

Хозяева неплохо атакуют, но команде явно недостает стабильности.

«Гент» ужасно начал чемпионат, к тому же многовато пропускает в свои ворота .

Бельгийцы смотрятся сильнее, однако частенько ошибаются в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.50.