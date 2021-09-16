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    Все новости спорта

    «Флора» с «Гентом» забегают после перерыва?

    «Флора» — «Гент». Прогноз, ставка (к. 3.50) на футбол, Лига конференций, 16 сентября 2021 года

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    Рауно Саппинен
    «Флора» сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Флора» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 16 Сентября 2021 года
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  • Лига конференций. Группа B
    •  Флора Таллин 19:45 Гент Гент
  • Бельгия. Про Лига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.40
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Флора»

    Эстонские клубы в еврокубках выступают неудачно (а в основную сетку попадание — первое в истории). И именно «Флора» способна прервать эту неудачную тенденцию.

    В своем последнем матче чемпионата Эстонии «Флора» победила. На выезде таллиннский клуб разгромил «Пярну» (0:6).

    В своем чемпионате команда занимает 2 место. В ее активе 46 очков, но потенциально «Флора» еще может побороться за чемпионство с «Левадией».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Атака команды во многом построена на сильных качествах лидера команды Рауно Саппинена. Форвард постарается проявить себя в матчах Лиги конференций.

    «Гент»

    Бельгийский клуб в группе В видится фактически фаворитом. Между тем, вероятнее всего, команда будет бороться за 1 место с «Партизаном».

    Вот только в своем чемпионате команда стартовала неудачно. В минувшем туре «Гент» дома проиграл «Шарлеруа» (2:3).

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  • 13/09/2021

    • 15 место в чемпионате Бельгии — явный провал, пусть и стартовый. Впрочем, «Гент» имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей (13:9).

    Именно проблемы в обороне — главный бич команды. Есть опасения, что они отразятся на результате и в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гент» за 1.40, на ничью за 4.33, а на «Флору» — за 7.00.

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    Хозяева неплохо атакуют, но команде явно недостает стабильности.

    «Гент» ужасно начал чемпионат, к тому же многовато пропускает в свои ворота.

    Бельгийцы смотрятся сильнее, однако частенько ошибаются в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.50.

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    «Флора» — «Гент»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. «Флора» с «Гентом» забегают после перерыва?
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