«Рома»
«Рома» уже успела провести четыре официальных матча в новом сезоне. И пока что к Жозе Моуринью нет никаких вопросов.
В конце августа римляне вышли в групповой этап Лиги конференций, еще раз обыграв турецкий «Трабзонспор». На этот раз «джаллоросси» забили три безответных мяча.
В первом матче «джаллоросси» обыграла «Трабзонспор» со счетом 2:1. Автором победного гола стал Элдор Шомуродов.
В Серии А «Волки» стартовали с домашней победы над «Фиорентиной» — 3:1. Во втором туре они разгромили на выезде «Салернитану» (4:0) и пока что занимает третье место.
«Сассуоло»
По итогам прошлого сезона «Сассуоло» занимает восьмое место. Коллектив не сумел попасть в еврокубки, уступив как раз грядущему сопернику по дополнительным показателям.
Что обиднее для клуба, он очень мощно провел финишный отрезок. В восьми последних матчах тогда еще подопечные Роберто Де Дзерби одержали шесть побед и потерпели лишь одно поражение.
Новый розыгрыш чемпионата Италии команда начала с победы. В гостях ей удалось переиграть «Верону» (3:2).
Во втором туре клуб не сумел выиграть на своем поле у «Сампдории» (0:0). По итогам двух поединков чемпионата у него четыре очка и восьмое место.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.