«Рома» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках третьего тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» уже успела провести четыре официальных матча в новом сезоне. И пока что к Жозе Моуринью нет никаких вопросов.

В конце августа римляне вышли в групповой этап Лиги конференций, еще раз обыграв турецкий «Трабзонспор». На этот раз «джаллоросси» забили три безответных мяча.

В первом матче «джаллоросси» обыграла «Трабзонспор» со счетом 2:1. Автором победного гола стал Элдор Шомуродов.

Все прогнозы на Серию А

В Серии А «Волки» стартовали с домашней победы над «Фиорентиной» — 3:1. Во втором туре они разгромили на выезде «Салернитану» (4:0) и пока что занимает третье место.

«Сассуоло»

По итогам прошлого сезона «Сассуоло» занимает восьмое место. Коллектив не сумел попасть в еврокубки, уступив как раз грядущему сопернику по дополнительным показателям.

Что обиднее для клуба, он очень мощно провел финишный отрезок. В восьми последних матчах тогда еще подопечные Роберто Де Дзерби одержали шесть побед и потерпели лишь одно поражение.

Новый розыгрыш чемпионата Италии команда начала с победы. В гостях ей удалось переиграть «Верону» (3:2).

Во втором туре клуб не сумел выиграть на своем поле у «Сампдории» (0:0). По итогам двух поединков чемпионата у него четыре очка и восьмое место.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.