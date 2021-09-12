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    Продолжится ли победная поступь «Ромы»

    «Рома» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Италии 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Сассуоло»
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    «Рома» выиграла все матчи на старте сезона
    «Рома» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках третьего тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Сентября 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Рома»

    «Рома» уже успела провести четыре официальных матча в новом сезоне. И пока что к Жозе Моуринью нет никаких вопросов.

    В конце августа римляне вышли в групповой этап Лиги конференций, еще раз обыграв турецкий «Трабзонспор». На этот раз «джаллоросси» забили три безответных мяча.

    В первом матче «джаллоросси» обыграла «Трабзонспор» со счетом 2:1. Автором победного гола стал Элдор Шомуродов.

    Все прогнозы на Серию А

    В Серии А «Волки» стартовали с домашней победы над «Фиорентиной» — 3:1. Во втором туре они разгромили на выезде «Салернитану» (4:0) и пока что занимает третье место.

    «Сассуоло»

    По итогам прошлого сезона «Сассуоло» занимает восьмое место. Коллектив не сумел попасть в еврокубки, уступив как раз грядущему сопернику по дополнительным показателям.

    Что обиднее для клуба, он очень мощно провел финишный отрезок. В восьми последних матчах тогда еще подопечные Роберто Де Дзерби одержали шесть побед и потерпели лишь одно поражение.

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    • Новый розыгрыш чемпионата Италии команда начала с победы. В гостях ей удалось переиграть «Верону» (3:2).

    Во втором туре клуб не сумел выиграть на своем поле у «Сампдории» (0:0). По итогам двух поединков чемпионата у него четыре очка и восьмое место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

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    «Рома» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная поступь «Ромы»
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