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    Минские динамовцы сметут «энергетиков»?

    «Энергетик-БГУ» — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Белоруссии, 12 сентября 2021 года

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    «Динамо» Минск
    «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 19:45 мск. «Энергетик-БГУ» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 8.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Энергетик-БГУ»

    Симпатичная молодая команда все никак не поднимется в первую десятку. Хотя «энергетики» забивают почти с такой же частотой, что и пропускают (25:27).

    На данный момент «Энергетик-БГУ» занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 24 набранных очка.

    В минувшем туре «Энергетик-БГУ» был разгромлен. Гродненский «Неман» переиграл команду по всем статьям (3:0).

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    В первом круге «Энергетик-БГУ» дала бой динамовцам. Вот только соперник, все же, оказались сильнее (2:0).

    «Динамо» Минск

    Минчане неплохо провели летний отрезок чемпионата. Артему Челядинскому удалось в короткий срок создать боеспособный коллектив.

    Вот только в минувшем туре «Динамо» Минск победил с огромной натугой. Команда добыла победу в дерби с «Минском» (2:0).

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    • Впрочем, до того динамовцы уступили «Гомелю». В общем, борьба за медали в самом разгаре, и минчане вполне способны оказаться даже на второй позиции.

    Тем паче, оборона динамовцев дает сбои нечасто. Минчане пропустили лишь 15 мячей в свои ворота, что является неплохим показателем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.40, на ничью за 4.60, а на «Энергетик-БГУ» — за 8.00.

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    «Энергетики» еще ни разу в истории не обыгрывали динамовцев.

    Команда Челядинского ведет борьбу за медали, к тому же демонстрирует качественный футбол.

    Динамовцы и по составу, и по уровню игру значительно превосходят оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Энергетик-БГУ» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. Минские динамовцы сметут «энергетиков»?
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