«Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 19:45 мск. «Энергетик-БГУ» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Энергетик-БГУ»

Симпатичная молодая команда все никак не поднимется в первую десятку. Хотя «энергетики» забивают почти с такой же частотой, что и пропускают (25:27).

На данный момент «Энергетик-БГУ» занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 24 набранных очка.

В минувшем туре «Энергетик-БГУ» был разгромлен. Гродненский «Неман» переиграл команду по всем статьям (3:0).

Все прогнозы на футбол

В первом круге «Энергетик-БГУ» дала бой динамовцам. Вот только соперник, все же, оказались сильнее (2:0).

«Динамо» Минск

Минчане неплохо провели летний отрезок чемпионата. Артему Челядинскому удалось в короткий срок создать боеспособный коллектив.

Вот только в минувшем туре «Динамо» Минск победил с огромной натугой. Команда добыла победу в дерби с «Минском» (2:0).

Впрочем, до того динамовцы уступили «Гомелю». В общем, борьба за медали в самом разгаре, и минчане вполне способны оказаться даже на второй позиции.

Тем паче, оборона динамовцев дает сбои нечасто. Минчане пропустили лишь 15 мячей в свои ворота, что является неплохим показателем.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.40, на ничью за 4.60, а на «Энергетик-БГУ» — за 8.00.

«Энергетики» еще ни разу в истории не обыгрывали динамовцев .

Команда Челядинского ведет борьбу за медали, к тому же демонстрирует качественный футбол.

Динамовцы и по составу, и по уровню игру значительно превосходят оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.15.