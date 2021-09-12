«Энергетик-БГУ»
Симпатичная молодая команда все никак не поднимется в первую десятку. Хотя «энергетики» забивают почти с такой же частотой, что и пропускают (25:27).
На данный момент «Энергетик-БГУ» занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 24 набранных очка.
В минувшем туре «Энергетик-БГУ» был разгромлен. Гродненский «Неман» переиграл команду по всем статьям (3:0).
В первом круге «Энергетик-БГУ» дала бой динамовцам. Вот только соперник, все же, оказались сильнее (2:0).
«Динамо» Минск
Минчане неплохо провели летний отрезок чемпионата. Артему Челядинскому удалось в короткий срок создать боеспособный коллектив.
Вот только в минувшем туре «Динамо» Минск победил с огромной натугой. Команда добыла победу в дерби с «Минском» (2:0).
Впрочем, до того динамовцы уступили «Гомелю». В общем, борьба за медали в самом разгаре, и минчане вполне способны оказаться даже на второй позиции.
Тем паче, оборона динамовцев дает сбои нечасто. Минчане пропустили лишь 15 мячей в свои ворота, что является неплохим показателем.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.40, на ничью за 4.60, а на «Энергетик-БГУ» — за 8.00.
Команда Челядинского ведет борьбу за медали, к тому же демонстрирует качественный футбол.
Динамовцы и по составу, и по уровню игру значительно превосходят оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.15.