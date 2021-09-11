«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» в первых трех турах набрал шесть очков и занимает в турнирной таблице девятое место.

Команда Брендана Роджерса стартовала с непростой победы над «Вулверхэмптоном», выиграв благодаря очередному голу Джейми Варди.

Дальше был ужасный матч против «Вест Хэма». «Лисы» проиграли в Лондоне со счетом 1:4. Ключевым стало удаление Айозе Переса в конце первого тайма. Но есть подозрение, что и без этого «Лестер» все равно проиграл бы в том матче.

Перед паузой на матчи сборных «Лестер» выиграл на выезде у «Норвича». Один из голов снова забил Варди.

«Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» после трех туров тоже шесть очков, но благодаря лучшей разнице мячей действующий чемпион находится в таблице на седьмом месте.

«Сити» в стартовом матче проиграл в гостях «Тоттенхэму» — 0:1. Можно сказать, что это было недоразумение. Хотя надо признать, что тактически «шпоры» оказались готовы идеально.

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После этого команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Норвич» и «Арсенал». В обоих случаях «Сити» забил по пять мячей и ни разу не пропустил.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 6.15, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Манчестер Сити» за 1.62.

Год назад «Сити» проиграл «Лестеру» на своем поле со счетом 2:4. Это была, наверное, самая болезненная капитуляция Гвардиолы. Но зато он теперь точно знает, как нельзя играть против этого соперника.

Правда, в начале августа «Ман Сити» снова уступил «Лестеру» — теперь в матче за Суперкубок Англии. Но эту ситуацию нельзя назвать показательной, поскольку состав «горожан» был далек от оптимального.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.36.

У «Лестера» есть серьезные проблемы в обороне из-за травм Эванса, Вестергора и Фофана. Без них защита команды буквально трещит по швам. Но «Сити», как это часто бывает в гостевых матчах, забьет максимум три мяча и успокоится.