В субботу, 11 сентября, в четвертом туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем стадионе сыграет против «Брайтона». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Брентфорд» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где в регулярном этапе финишировал на третьей строчке и пробился в плей-офф повышения.

Там лондонская команда в полуфинале по сумме двух встреч оказалась сильней «Борнмута», а в финальном поединке справилась «Суонси» 2:0. При подготовке к новому сезону «пчелы» провели семь товарищеских встреч, в которых пять раз одерживали виктории и по разу играли вничью и уступали.

В первом туре данного розыгрыша АПЛ новичок элиты на своем стадионе переиграл лондонский «Арсенал» со счетом 2:0, после чего поочередно поделил очки с «Кристал Пэлас» 0:0 и «Астон Виллой» 1:1 в гостях.

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Стоит отметить, что «Брентфорд» проиграл лишь раз за 18 последних матчей во всех турнирах при девяти победах и восьми ничьих.

«Брайтон»

«Брайтон» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и успешно справился со своей задачей, финишировав на 16 позиции в турнирной таблице в 13 очках от опасной зоны.

При подготовке к новому сезону коллектив провел четыре товарищеских матча, в которых по разу сыграл вничью и победил, а также дважды уходил с поля поверженным.

Этот же чемпионата Англии «чайки» начали с гостевой виктории над «Бернли» 2:1 и домашней победы над «Уотфордом» 2:0, а в третьем туре они на своем поле уступили «Эвертону» — 0:2.

Стоит отметить, что на выезде «Брайтон» смог выиграть только одну игру из последних шести. Еще в этот период у него была одна ничья и четыре поражения.

Последних раз между собой эти клубы играли в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Чемпионшипа «пчелы» заработали четыре очка в играх с «чайками», победив 2:0 в гостях и сыграв вничью 3:3 дома.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.75.

На викторию «Брентфорда» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.22.

Новичок отлично зарекомендовал себя на старте сезона, и поэтому, как мы считаем, на своем поле будет ближе к победе. В общем, ставим в данном поединке с 0 форой на хозяев.