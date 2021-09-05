В воскресенье, 5 сентября, в 9-м туре первой российской лиги в Липецке местный «Металлург» сыграет против красноярского «Енисея». Начало — в 17:00 по мск. «Металлург» Липецк — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Липецк

«Металлург», который по итогам прошлого сезона поднялся из третьей лиги, пока никак не может освоится в ФНЛ, находясь после восьми туров на предпоследнем месте, имея на счету всего четыре очка.

Хотя стартовал клуб из Липецка во втором дивизионе совсем даже неплохо, обыграв на своем поле «Томь» со счетом 3:2. После этого он разгромно проиграл в гостях «Оренбургу» 0:4 и дома сыграл вничью с «Акроном».

В прошлом туре коллектив потерпел сокрушительное поражение в гостях у «Торпедо» 1:7, что стало для него пятым фиаско подряд в рамках чемпионата страны.

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Отметим, что «Металлург» пропустил уже 26 голов, а среди остальных клубов никто не пропустил больше 14. На своем поле он набрал четыре очка за два первых матча, но затем дважды подряд проигрывал.

«Енисей»

«Енисей», финишировавший в прошлом розыгрыше ФНЛ в середине турнирной таблицы, на текущий момент в данном первенстве с 8 очками идет 14-м, опережая зону вылета всего на три пункта.

Стартовали красноярцы очень неудачно, не побеждая на протяжении первых четырех встреч, трижды проиграв за этот период при одном мировом результате.

Однако в последующих четырех играх «сине-красные» потерпели только одну неудачу, а также дважды выиграли и раз сыграли вничью, расписав мировую в прошлом туре дома с «Волгарем» 2:2.

Стоит отметить, что чужом поле красноярцы проигрывали в четырех из пяти последних поединков.

Между собой эти клубы еще не встречались.

Прогноз и ставка на «Металлург» Липецк — «Енисей»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Енисея» — 1.80, победа «Металлурга» — 4.26, ничья — 3.80.

Так как красноярцы не совсем удачно играют вне родных стен, то в этой игре ожидаем, что липчане наконец-то прервут свою серию поражений, не уступив на этот раз.