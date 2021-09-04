Сборная Украины сыграет на своем поле с Францией в рамках пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 4 сентября в Киеве, начало — в 21:45 мск. Украина — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина

Ни одной победы в четырех турах — сборная Украины провалила начало отбора на чемпионат мира в Катаре.

В среду украинцы снова не смогли выиграть у Казахстана. Как и в конце марта, на этот раз встреча тоже завершилась вничью, только счет не 1:1, а 2:2.

Украина очень мощно начала встречу в Нур-Султане, забила быстрый гол после сумасшедшего удара Романа Яремчука, но развить успех не смогла. Во втором тайме казахи отыгрались, и когда казалось, что матч так и завершится со счетом 1:1, украинцы уже в компенсированное время забили второй мяч. Но и это еще не все, дальше была драма. Казахстан в своей последней атаке забил второй мяч после грубейших ошибок соперника в обороне.

Сборная Украины действительно неплохо атаковала в течение всего матча, но в защите играла просто безобразно.

В турнирной таблице своей отборочной группы Украина занимает второе место, но проблема в том, что главные конкуренты — финны и боснийцы — провели меньше матчей.

Франция

Тем временем Франция набрала восемь очков и возглавляет группу. Ситуация под контролем, но к французам все равно есть вопросы.

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Ранее на этой неделе действующие чемпионы мира не смогли выиграть у Боснии и Герцеговины. Матч в Страсбурге завершился вничью 1:1.

Все планы французам спутала красная карточка Жюля Кунде в начале второго тайма. После удаления защитника команда Дидье Дешама больше думала о том, как не пропустить второй мяч.

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С учетом матчей Евро-2020 безвыигрышная серия Франции составляет уже четыре матча.

Встречу с Украиной из-за травм пропустят Корентен Толиссо и Нголо Канте. Кунде не сыграет из-за дисквалификации. Кроме того, остается под вопросом участие Килиана Мбаппе, получившего повреждение в игре с боснийцами.

Ставка и коэффициент

На Украину в этом матче можно поставить за 6.10, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу Франции — за 1.66.

Весной украинцы выстояли в гостевом матче с французами на «Стад де Франс». Встреча тогда завершилась вничью 1:1.

И сейчас Украине тоже желательно не проигрывать, но как это сделать, учитывая серьезные проблемы в обороне, пока не очень понятно. В матче с Казахстаном команда Александра Петракова ужасно играла в защите.

Ставка — победа Франции с форой (-1,0) за 2.16. Даже если не сыграет Мбаппе, Украине все равно будет тяжело противостоять французскому нападению.

Кстати, у сборной Украины тоже будет серьезная потеря. Из-за дисквалификации против Франции не сыграет Александр Зинченко.